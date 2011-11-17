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Amcaoğlu Su Projesinin Hayata Geçmesiyle Tarımın Ekonomiye Katkısı Çoğalacak

2014’de su projesinin hayata geçmesi ile tarımın ekonomiye katkısının çoğalacağını vurguladı

Amcaoğlu Su Projesinin Hayata Geçmesiyle Tarımın Ekonomiye Katkısı Çoğalacak

2014’de su projesinin hayata geçmesi ile tarımın ekonomiye katkısının çoğalacağını vurguladı

17 Kasım 2011 Perşembe 14:49
Amcaoğlu Su Projesinin Hayata Geçmesiyle Tarımın Ekonomiye Katkısı Çoğalacak
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, ülke geleceği ve yaşam koşulları göz önüne alındığında, 2014’de su projesinin hayata geçmesi ile tarımın ekonomiye katkısının çoğalacağını

vurguladı.

Amcaoğlu, Hikmet Eren başkanlığındaki Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren görüşme sırasında, faaliyetleri hakkında bilgi verdiği Bakan Amcaoğlu’nu, yarın düzenlenecek olan “Tarım

Sektörünün KKTC Ekonomisine Katkısı” konulu sempozyuma davet etti.

Eren, Lekfe Avrupa Üniversitesi ile Avrasya Ekonomik İlişkiler Birliği’nin ortaklaşa düzenledikleri sempozyumda, ekonomik ve siyasi anlamda önemli değerlendirmeler yapılacağını kaydetti.

Eko Avrasya Dergisi’nde KKTC logosu kullanarak KKTC’ye sürekli yer verildiğini ifade eden Eren, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği açısından KKTC’nin ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

AMCAOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu ise yaptığı konuşmada, ülke geleceği ve yaşam koşulları göz önüne alındığında, 2014’de su projesinin hayata geçmesi ile tarımın ekonomiye

katkısının çoğalacağını vurguladı.

KKTC’de turizmin yanında tarımla uğraşanların sayısına bakıldığında oldukça fazla bir yoğunluk görüldüğüne işaret eden Amcaoğlu, Kıbrıs Türk halkının üretken olduğunun, hayata geçecek su projesi ile

ön plana çıkacağını söyledi.

Amcaoğlu, geçmişte büyük sıkıntılar yaşayan Kıbrıs Türk halkının fırsat verildiği zaman büyük işleri başarılabileceğini her zaman gösterdiğine de işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında ve destekçisi olduğunu kaydeden Bakan Amcaoğlu, tarihi su projesiyle bunu bir kez daha gösterdiğini açıkladı.

Amcaoğlu, “Tarım Sektörünün KKTC’ye Katkısı” konulu sempozyuma katılmaktan onur duyacağını da sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 17.11.2011 14:49
Anahtar Kelimeler:
EkonomiTarımAmcaoğluSu Projesi
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