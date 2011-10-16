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AMCAOĞLU M.HACI ALİ TESİSLERİNDE

Tarım ve Doğal Kayaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Mustafa Hacı Ali İşletmeleri’ne bağlı tesisleri gezdi

AMCAOĞLU M.HACI ALİ TESİSLERİNDE

Tarım ve Doğal Kayaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Mustafa Hacı Ali İşletmeleri’ne bağlı tesisleri gezdi

16 Ekim 2011 Pazar 16:46
AMCAOĞLU M.HACI ALİ TESİSLERİNDE
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Tarım ve Doğal Kayaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Mustafa Hacı Ali İşletmeleri’ne bağlı Damızlık Tavuk Üretim Çiftlikleri, Broyler Piliç Üretim Çiftlikleri, Sofralık Yumurta Üretim Çiftlikleri, Kuluçkahaneler, Kırnı İnekçilik, Kesimhane ve Yem Sanayi’lerini gezerek tesisin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilgili bakanlık müdürleriyle birlikte tesisleri ziyaret eden Amcaoğlu, Mustafa Hacı Ali İşletmeleri’nin teknolojik açıdan tam donanımlı bir tesis olması nedeniyle örnek alınması gerektiğini söyledi. Amcaoğlu, Güney Kıbrıs’ta bu kadar özelliği barındıran bir tesis olmadığını, en son teknoloji ile birlikte hijyen kurallarına uygun, kaliteli ve sağlıklı üretimin hedef alarak çalışmalarını yürüttüğü bir tesis olduğunu gözlemlediğini vurguladı.

Amcaoğlu, tesiste hayvan sağlığı ve hayvan refahının dikkate alındığını görmekten mutluluk duyduğunu, bu hususlarla ilgili yasal düzenlemelerin meclis komitesinde çalışmalarına devam edilmesine rağmen bu yasaların tesiste uygulandığını gözlemlediğini belirtti.

Özellikle ticari yumurta üretiminde el değmeden, sağlık koşullarına uygun olarak yumurtaların paketlenmesinin sağlık açısından önemli olduğunu belirten Amcaoğlu, işletmenin kendi bünyesinde istihdam ettiği gerek veteriner ekipler, gerekse ziraat mühendisleriyle bilimsel bir şekilde çalışmaların yürütüldüğünü, ülke ekonomisine üretim açısından büyük katkısı olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, bu yatırım sayesinde istihdam sorununun giderilmesine yönelik olarak da birçok insanın geçimini sağlayacak bir iş ortamının yaratılmasının ülke adına önemli bir artı olduğunu ifade etti.

Mustafa Hacı Ali İşletmeleri Direktörlerinden Okan Hacı Ali ise, Amcaoğlu’nun ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını, çalışmaları yerinde inceleyerek gözlemlemesinin önemli olduğunu belirtti. Hacı Ali, tesislerinde dünyada kullanılan son teknolojiyi kullandıklarını, yapılan çalışmaların detaylarını incelemek için ziyaretlerde bulunan Amcaoğlu’na tesisi gezdirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 16.10.2011 16:46
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretAmcaoğluAliçetinTarım BakanıM.hacı AliOkan Hacı Ali
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