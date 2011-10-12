Amcaoğlu, KITSAB yetkilileriyle görüştü.

Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Ersan Keleşoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, tarım ve turizmin ülke açısından önemli sektörler olduğunu söyledi.

İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri tarım bakanları toplantısına katılan tarım bakanlarını KKTC’ye davet ettiğini belirten Amcaoğlu, bu ziyaretler çerçevesinde turizm alanında da

önemli işbirlikleri sağlanabileceğini kaydetti.

KITSAB Başkanı Ersan Keleşoğlu ise, turistik tesislerde yerel ürünlerin kullanılması için gerekli atılımların yapılması gerektiğini söyledi.

Keleşoğlu, Kıbrıs mutfağının öne çıkarılması gerektiğini belirterek, “Kültürümüzü ve mutfağımızın zenginliğini en iyi şekilde tanıtmamız, turizme büyük katkı sağlayacak” dedi.

KITSAB üyeleri, fiyat konusuna da değinerek; elektrik, personel ve yiyecek girdilerinin yüksek olması nedeniyle otellerden ucuz fiyat alamadıklarını da dile getirdi.