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Amcaoğlu Değirmenlik Islah Seki Projesi Çalışmalarını İnceledi

Amcaoğlu’na Doğanköy’de yaptığı incelemelerde Girne Kaymakamı Gürkan Kara eşlik etti

Amcaoğlu Değirmenlik Islah Seki Projesi Çalışmalarını İnceledi

Amcaoğlu’na Doğanköy’de yaptığı incelemelerde Girne Kaymakamı Gürkan Kara eşlik etti

07 Aralık 2011 Çarşamba 16:48
Amcaoğlu Değirmenlik Islah Seki Projesi Çalışmalarını İnceledi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Doğanköy’de Su İşleri Dairesi tarafından yürütülen “Değirmenlik Islah Seki Projesi” kapsamındaki su bendi çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, ülkede bir kez daha sel felaketinin yaşanmaması için yapılması gereken önemli bir çalışma yürütüldüğünü, Değirmenlik Islah Seki Projesi çerçevesinde bu çalışmaların yapıldığını, dere yatağında birikecek suyun yeraltı kaynaklarını zenginleştirmek için kullanılacağını açıkladı.

Amcaoğlu, Girne Kaymakamlığı ve Su İşleri Dairesi’nin işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin finans desteği sağladığı bu proje sayesinde bir felaketin daha yaşanmasının önleneceğini belirtti.

Yeraltı kaynaklarının gelişmesinin önemine değinen Amcaoğlu, “bizim için insanların huzurlu yaşaması önemlidir” diyerek, projeye destek veren TC Yardım Heyetine teşekkürlerini iletti. Projenin yaygınlaşarak genişletileceğini ifade eden Amcaoğlu, iki bendin yapım maliyetinin 180 bin TL olduğunu ve muhtemelen Aralık sonunda çalışmaların tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Amcaoğlu’na Doğanköy’de yaptığı incelemelerde Girne Kaymakamı Gürkan Kara eşlik etti.

Son Güncelleme: 07.12.2011 16:48
Anahtar Kelimeler:
ProjeSuAmcaoğluDeğirmenlik
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