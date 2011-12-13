Amcaoğlu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Heyetlerini Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Teknik İşler Şube Genel Müdürü Onur Şahin ve Kıbrıs Türk Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yeşilada başkanlıklarındaki heyetleri kabul etti.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Onur Şahin, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Kıbrıs Türk Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan eğitim ve işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen çalışmaları anlatarak, yol gösterici projeleri hayata geçirmek için zaman zaman ziyaretler yapıldığını damızlık hayvan üretiminde gelişim sağlanması için önemli projeler yürütüldüğünü belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Amcaoğlu da, işbirliğinin hayvan hastalıklarının önlenmesi, kayıt sisteminin gelişmesi için önem arz ettiğini, ülkede ürünlerin pazarlanmasında sıkıntı olmaması için sağlık koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini, süt ve et ürünlerinin dış pazarda olması ile ilerleme kaydedilebileceğini söyledi.

Kayıt sisteminin gelişmesi için tecrübe ve birikimlerden yaralanmak isteğinde olduğunu belirten Amcaoğlu, ziyaretlerin sık sık tekrarlanması temennisinde bulundu.

Ziyarette Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Merkez Birliği Teknik İşler Şube Genel Müdürü Onur Şahin, hazırladığı kitabı Amcaoğlu’na hediye etti.

Amcaoğlu da Şahin’e bazı yerli ürünler armağan etti.