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27 Temmuz 2017 Perşembe 15:59

Amazon'un Kurucusu Dünyanın En Zengin Kişisi Oldu

Amazon'un Kurucusu Dünyanın En Zengin Kişisi Oldu
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SERVETİ 90,2 MİLYAR DOLARA ULAŞAN JEFF BEZOS, MICROSOFT KURUCUSU BILL GATES'İ GERİDE BIRAKTI

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zengin kişisi oldu.

Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesine" göre, 53 yaşındaki Bezos'un serveti New York borsasının açılmasıyla birlikte 90,2 milyar dolara ulaştı.

New York borsasında işlem gören Amazon'un hisse başına değeri bugün yüzde 1,6 yükselirken, Bezos'un net varlığı da düne göre 900 milyon doların üzerinde artış kaydetti.

Böylece, Bezos, Microsoft'un kurucusu olan ve 90 milyar dolarlık net varlığı bulunan 61 yaşındaki Bill Gates'i geride bırakarak "dünyanın en zengin kişisi" unvanını aldı.

Forbes'ın listesinde, İspanyalı işadamı ve Zara'nın sahibi Amancio Ortega 83,1 milyar dolarlık servetiyle sıralamada üçüncü sırada gelirken, ABD'li yatırımcı Warren Buffett 74,4 milyar dolarlık servetiyle dördüncü, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de 72.3 milyar dolarlık net varlığıyla beşinci sırada yer alıyor.

Uzmanlar, Amazon'un bugün açıklanacak ikinci çeyrek bilançosunun olumlu gelmesi durumunda şirketin hisselerinin daha da yükselebileceğini ve Bezos'un "dünyanın en zengin kişisi" pozisyonunu sağlamlaştırabileceğini vurguluyor.

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