Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Girne’de trafik kazası
GİRNE'DE TRAFİK KAZASI
15 yaşındaki genç bulundu
15 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ BULUNDU
Bakıcı mı öldürdü?
BAKICI MI ÖLDÜRDÜ?
İki ani ölüm
İKİ ANİ ÖLÜM
banner256
Flaş Haber
İki ani ölüm
Kapat

Amazon'un hisseleri rekor kırdı, en değerli ikinci şirket oldu

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri bugün rekor kırarken, firma ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumuna yükseldi. 

Amazon'un hisseleri rekor kırdı, en değerli ikinci şirket oldu

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri bugün rekor kırarken, firma ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumuna yükseldi. 

28 Nisan 2018 Cumartesi 06:18
Amazon'un hisseleri rekor kırdı, en değerli ikinci şirket oldu

banner223
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri bugün rekor kırarken, firma ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumuna yükseldi. 

Dün açıklanan 2018 birinci çeyrek bilançosunda şirketin yıldan yıla gelirinin yüzde 42,8, net karının da yüzde 125 yükseliş göstermesinin ardından, firmanın hisseleri bugüne yükselişle başladı. 

AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında dünü 1.517,96 dolardan tamamlayan Amazon hisseleri, bugün yüzde 7,9 artışla 1.638,10 dolara kadar yükseldi. 

Bu sonuçla, Amazon'un hisseleri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. 

Şirketin piyasa değeri de bugün 56 milyar dolar artarak 763 milyar dolara ulaştı. 

Böylece, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi devlerin piyasa değerini geride bırakan Amazon, Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumuna yükseldi. 

BEZOS'UN SERVETİ 10 MİLYAR DOLAR ARTTI

Amazon'un hisselerindeki artışla şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un da serveti bugün artış gösterdi. 

Firma hisselerinin yüzde 16'sına sahip Bezos'un serveti bugün yaklaşık 10 milyar dolar artarak 134,5 milyar dolara ulaştı. 

Böylece dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos, Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesinde zirvedeki yerini güçlendirdi. 

(

Son Güncelleme: 28.04.2018 09:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da Bombalı Saldırı… 6 Ölü, 8 Yaralı
Afganistan'da Bombalı Saldırı… 6 Ölü, 8 Yaralı
Depresyon Avrupa'ya Milyarlarca Euroya Mal Oluyor
Depresyon Avrupa'ya Milyarlarca Euroya Mal Oluyor
Hamas: “gazze'deki Gerginliğin Sorumlusu İsrail”
Hamas: “gazze'deki Gerginliğin Sorumlusu İsrail”
Lübnan, Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin Toplanmasına İzin Vermedi
Lübnan, Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin Toplanmasına İzin Vermedi
Gazze'deki gösterilerde yaralanan Filistinli çocuk şehit oldu
Gazze'deki gösterilerde yaralanan Filistinli çocuk şehit oldu
Üsküp'te Brdo-Brijuni süreci “Liderler Buluşması“
Üsküp'te Brdo-Brijuni süreci “Liderler Buluşması“
Hamile kadın o mesajı yanlış numaraya atınca…
Hamile kadın o mesajı yanlış numaraya atınca…
Anne çocuğuyla konuşunca iğrenç olay ortaya çıktı
Anne çocuğuyla konuşunca iğrenç olay ortaya çıktı
Skandal
Skandal
Trump: “kanlı rejimin (İran) nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız“
Trump: “kanlı rejimin (İran) nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız“

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim