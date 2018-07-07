Amanda Cerny'den aşk pozu!
Instagram'ın en popüler isimlerinden biri olan oyuncu ve model Amanda Cerny, Johannes Bartl ile Mykonos'ta tailin tadını çıkarıyor
Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Amanda Cerny, daha önce arkadaşım dediği Johannes Bartl ile tatilde. Amerikalı model ve oyuncu Cerny, Mykonos'ta tatil yaptığı Bartl ile samimi pozlar paylaştı.
Cerny'nin hayranlarının beğenisine sunduğu fotoğraflarda çift gün batımına karşı samimi bir şekilde oturuyor. Öpüşürken çekilmiş fotoğraflar da paylaşan Cerny'nin bu pozları, 1 milyonu aşkın beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
Amanda Cerny, 'arkadaşı'yla birlikte verdiği pozla şaşırtmıştı! Amanda Cerny, fotoğrafı "SEVİYORUM ... Gerçek arkadaşlar birbirlerini destekler. Arkadaşımın benimle burada olmasından çok mutluyum. Bu arkadaşlık bir harika. Böylesine güzel bir arkadaşla böylesine cool bir hayat. Seni seviyorum kardeşim!" notuyla paylaştı.
Arkadaşlarıyla verdiği poz sosyal medyada çok tartışıldı. "Bu nasıl arkadaşlık" dedirtmişti.
Amanda Cerny, Instagram hesabından Türk bayrağıyla yaptığı paylaşımda "Ben sözümün kadınıyım" diyerek Eylül ayında söz verdiği gibi Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Amanda Cerny'nin Fenerbahçe formasıyla yaptığı paylaşım sosyal medyada ses getirmişti.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir Türk kullanıcıyla girdiği diyalog sonrasında şu sıralar Türkiye'de oldukça popüler olan sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, Fenerbahçe forması giymişti.
Cerny, Instagram hesabından Fenerbahçe formasıyla yaptığı paylaşıma, "Fenerbahçe'yi seviyorum!" notunu düşmüştü.
Cerny'nin 9 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.