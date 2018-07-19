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Altın Ve Para Taşıdığına İnanılan Rus Savaş Gemisinin Batığı Bulundu

Ankara, 19 Temmuz 18 : Rus-Japon savaşı sırasında batan ve 130 milyar dolar değerinde külçe altın ile para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisi, 113 yıl sonra Güney Kore\'ye ait bir adanın açığında bulundu. 

Altın Ve Para Taşıdığına İnanılan Rus Savaş Gemisinin Batığı Bulundu

Ankara, 19 Temmuz 18 : Rus-Japon savaşı sırasında batan ve 130 milyar dolar değerinde külçe altın ile para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisi, 113 yıl sonra Güney Kore\'ye ait bir adanın açığında bulundu. 

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:01
Altın Ve Para Taşıdığına İnanılan Rus Savaş Gemisinin Batığı Bulundu
Ankara, 19 Temmuz 18 : Rus-Japon savaşı sırasında batan ve 130 milyar dolar değerinde külçe altın ile para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisi, 113 yıl sonra Güney Kore\'ye ait bir adanın açığında bulundu. 

CNBC\'nin haberine göre, Güney Koreli, İngiliz ve Kanadalı kaşiflerden oluşan bir ekip, hafta sonu Dmitrii Donskoi gemisinin batığını Ulleungdo Adası\'ndan bir buçuk kilometre açıkta, denizin yaklaşık 450 metre altında tespit etti. 

Rus İmparatorluk Donanması\'na ait geminin, 1905\'te battığında yaklaşık 5 bin 500 kutu külçe altın ve para taşıdığı sanılıyor. 

Ekibe destek veren ve merkezi Seul\'de bulunan Shinil Grubu, geminin gövdesinin top ateşinden ağır hasar gördüğünü, güvertesi ve bordasının iyi durumda olduğunu açıkladı. 

St. Petersburg\'da yapılan 5 bin 800 ton ağırlığındaki gemi, Tsuşima Muharebesi\'nde ağır hasar görmüştü. Kaptanının, Japonların altınları ele geçirememesi için gemiyi batırdığı iddia ediliyordu. 

Shinil Grubu, batığı ekim ya da kasım ayında çıkarmayı planlarken, bulunması durumunda altınların yarısının Rusya hükümetine verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

(AA/RU/HÖ)

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