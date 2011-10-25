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Altın Tohum Kalem Projesi”nin okullarda uygulanmasına ilişkin protokol imzaladı.

Kanserle Savaş Vakfı Genel Sekreteri Ruso da, Bakan Dürüst’e projeye katkılarından dolayı teşekkür etti

Altın Tohum Kalem Projesi”nin okullarda uygulanmasına ilişkin protokol imzaladı.

Kanserle Savaş Vakfı Genel Sekreteri Ruso da, Bakan Dürüst’e projeye katkılarından dolayı teşekkür etti

25 Ekim 2011 Salı 16:05
Altın Tohum Kalem Projesi”nin okullarda uygulanmasına ilişkin protokol imzaladı.
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Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst ile Kemal Saraçoğlu Kanserle Savaş Vakfı Genel Sekreteri Hüseyin Ruso, “Altın Tohum Kalem Projesi”nin okullarda uygulanmasına ilişkin protokol imzaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst protokolü imzalamadan önce yaptığı konuşmada, toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan bu projenin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, toplumsal menfaatler konusunda sivil toplumla işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Genel Sekreteri Ruso da, Bakan Dürüst’e projeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

“Altın Tohum” olarak adlandırılan kalemlerin okullardaki satışından elde edilecek gelirin bir kısmı ağaçlandırmaya katkı için kullanılacak.

Gelirin büyük bir kısmı Vakıf ve çocuk onkolojisi hastanesi yapımında kullanılmak üzere Fifty Plus projesi hesabına yatırılacak.

Son Güncelleme: 25.10.2011 16:05
Anahtar Kelimeler:
ProjeKanserEğitimSpor Bakanı
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