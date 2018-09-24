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Alternatif Nobel Ödülleri Sahiplerini Buldu

Stockholm, 24 Eylül 18 : Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri\'ni kazanan isimleri İsveç’in başkenti Stockholm’de açıklandı.

Alternatif Nobel Ödülleri Sahiplerini Buldu

Stockholm, 24 Eylül 18 : Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri\'ni kazanan isimleri İsveç’in başkenti Stockholm’de açıklandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 13:35
Alternatif Nobel Ödülleri Sahiplerini Buldu

Stockholm, 24 Eylül 18 : Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri\'ni kazanan isimleri İsveç’in başkenti Stockholm’de açıklandı.

2018 Onur Ödülü\'ne yolsuzluğa karşı girişimleri nedeniyle Guetemala\'dan Thelma Aldana ve Kolombiya\'dan Ivan Velasquez layık görüldü. Aldana ve Velasquez\'in "gücün kötüye kullanımının teşhir edilmesi ve yolsuzluğun soruşturulması için yenilikçi çalışmalarıyla halkın kamu kurumlarına güveninin yeniden inşa edilmesine" sundukları katkı nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Para ödülüne layık görülen isimler ise Suudi Arabistan, Burkina Faso ve Avustralya\'dan oldu.

Suudi Arabistan\'dan insan hakları savunucuları Abdullah el Hamid, Muhammed Fahad el Kahtani ve Valid Ebu el Kair\'in ödülü kazandığı açıklandı. Suudi Medeni ve Siyasi Haklar Birliği\'nde (ACPRA) çalışmalar yapan üç aktivist "Suudi Arabistan\'daki totaliter siyasi sistemde reform amacıyla, evrensel insan hakları prensipleri rehberliğinde gösterdikleri vizyoner ve cesur çabaları" nedeniyle ödül kazandı.

Alternatif Nobel Ödülleri ilk kez bu yıl Suudi Arabistan\'a giderken her üç ödül sahibi de cezaevinde bulunuyor. El Hamid ve El Kahtani 2013 yılında "gösterilere çağrı yaparak karışıklık çıkarmak" ve "izinsiz örgüt kurmak" suçlarından 11 ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ebu el Kair ise 2014 yılında "iktidara itaatsizlik" ve "uluslararası kuruluşlarla iletişim kurarak devletin itibarına zarar vermek" gibi suçlardan 15 yıl hapis cezası almıştı.

Burkina Faso\'dan Yacouba Sawadogo "kıraç araziyi ormana dönüştürdüğü ve çiftçilerin toprağı yerli ve yerel bilgiyi kullanarak nasıl ıslah edebileceğini gösterdiği" için ödüle layık görüldü.

Avustralya\'dan tarım bilimci Tony Rinaudo ise "geniş ölçekte kurak toprakların asgari masrafla nasıl yeşillendirilebileceğini göstererek milyonlarca insanın hayatını iyileştirdiği" gerekçesiyle ödüle layık görüldü.

Nobele alternatif olarak verilen bu ödüller, Doğru Yaşam Ödül Vakfı tarafından veriliyor. Genellikle Onur Ödülü maddi desteğe ihtiyacı olmayan ancak çalışması takdir edilen kişi ya da gruplara veriliyor, dolayısıyla para ödülünü diğer üç aday kendi aralarında paylaşıyor. Bu yıl Onur Ödülü dışındaki her bir dalda kişi ve gruplar yaklaşık 96 bin euro değerinde para ödülü kazandı. Kişisel kullanıma açık olmayan ödül, yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla takdim ediliyor. Ödül töreni 23 Kasım tarihinde Stockholm’de yapılacak.

(DW/FG)

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