Alpler\'in Zirvesinde 3 Dağcı Öldü



Paris, 2 Ağustos 18 (.): Alp Dağları\'nın Fransa bölümünde bulunan Mont-Blanc zirvesinde 3 amatör dağcının hayatını kaybettiği belirtildi.

France Bleu radyosunda yer alan haberde, 4 kişiden oluşan ve aynı güzergahı takip eden amatör ekipten bir kişinin iniş sırasında dengesini kaybettiği ve kaymaya başladığı, diğer üç kişinin de bu nedenle kontrolünü kaybederek düştüğü bildirildi.

Ekipte bulunan kadın dağcının kurtulmayı başardığı belirtilirken, Fransız olduğu öğrenilen diğer üç dağcının düşme sonucu yaşamlarını yitirdikleri kaydedildi.

Mont-Blanc zirvesinin yakınlarında, 6 zirveden oluşan Miage Tepesi\'nde meydana gelen kaza sonrası bölgeye ilk yardım ekipleri ve jandarma görevlileri sevk edildi.

Tırmanışın profesyonel bir dağcı rehberliğinde gerçekleşmediği belirlendi.

Bölgeye dağcılık sporu için gelen ve sayıları son yıllarda hızla artan turistlere yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında Saint-Gervais Belediyesi, geçen yıl ağustos ayında bir dizi önlem almış, yeterli teknik ekipmana sahip olmayan kişilerin zirve yolculuğuna çıkması yasaklanmıştı.

Fransa, İsviçre, Almanya, Avusturya ve İtalya üzerinde bulunan Alpler\'in en yüksek noktası Mont-Blanc 4 bin 809 metre yükseklikte. Alpler\'de ayrıca, yüksekliği 4 bin metreyi aşan 82 zirve bulunuyor.

(AA/TUĞ/GÜL)

