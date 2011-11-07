Alper Faik Genç'in Kitabı Genişletilip Yeniden Yayınlandı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’la uzun yıllar birlikte çalışan ve Denktaş’ın Özel Kalem Müdürü olarak birçok olaya tanıklık yapan Alper Faik Genç, “The Cyprus Tragedy From My Diary” adlı İngilizce

kitabını genişletilmiş baskısıyla yeniden okurlarına sundu.

Alper Faik Genç, kitabında, Kıbrıs’ta yaşanan gerçeklere belgelerle ışık tutuyor. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, rahatsızlığından kısa bir süre önce kitap için yazdığı önsözde Alper Genç’in

günlüğünün, Kıbrıslı Türklerin, Rumlarla bir arada yaşamak için neden daha iyi ve daha fazla garantilere ihtiyaç duyduğunu göstereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“1963-74 döneminin küllerinden doğan KKTC, kalıcı bir anlaşma isteyen herkes tarafından Güney Kıbrıs Rum tarafına verilmiş en son cevaptır. Bu herkesin, Alper’in günlüğünden alabileceği bir mesajdır..”