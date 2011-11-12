Alper Faik Genç Yaşamını Yitirdi

Londra’da yaşamını sürdüren Cumhurbaşkanlığı eski Özel Kalem Müdürü, eski Londra Basın Müşaviri Alper Faik Genç, yeni kitabının tanıtımı için geldiği adada dün gece yaşamını yitirdi.

İkinci baskısı yapılan İngilizce “The Cyprus Tragedy” adlı kitabını basına ve resmi makamlara sunduktan sonra, akşam İngiltere’ye dönmesi beklenen Genç, aniden rahatsızlanarak Yakın Doğu

Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

75 yaşında hayata gözlerini yuman Genç, 12 yıl süreyle Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Özel Kalem Müdürlüğü’nü yaptı. TMT’de uzun yıllar hizmet veren Genç, Londra’da KKTC Basın Müşavirliği

görevlerinden sonra 1993’te kendi isteğiyle emekli olmuş ve İngiltere’de yaşamaya başlamıştı.

Genç, geçen yıl “Denktaş’ı Anlatıyorum, Yarım Asırda Denktaş” adlı kitabını yayımlamış, bu yıl da 1978 yılında ilk baskısı yapılan İngilizce “The Cyprus Tragedy” adlı kitabının 2. baskını yapmıştı.

Alper Genç, kitabının tanıtımı için bir haftalığına Kıbrıs’a gelmişti.

ALPER FAİK GENÇ’İN BİYOGRAFİSİ

Alper F. Genç, 1936 yılında Gazimağusa’da doğdu. 1957 yılında "Amerikan Akademisi"nden mezun oldu.

1957-1964 yılları arasında İstanbul’un Yeni Sabah gazetesinin Kıbrıs muhabirliğini yaptı.

İngilizlerin kamplarına gizlice girerek tutuklu Türklerin yaşam öykülerini fotoğraflarıyla birlikte ilk kez Yeni Sabah’ta yayımlattı.

Önce Kıbrıs Türk Gençlik Teşkilatı’na, sonra da TMT’ye katıldı.

1961-1963 yıllarında Kıbrıs’ta Rauf R. Denktaş tarafından yayımlanan haftalık Nacak gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yaptı.

1963-1974 yılları arasında Larnaka bölgesinde mücahitlik yaptı.

1964, 1967 ve 1974’te üç kez esir düştü. 1985 yılında yazdığı 1974 Barış Harekatı öyküsünü anlatan, "Güneşin Kuzeyden Doğduğu Gün" adlı yapıtı, birincilik ödülü aldı. Bu eseri, TRT tarafından radyoda skeç olarak yayımlandı.



1974-1975 yıllarında Girne Kaymakamlığı'nda müfettişlik; 1975-1987 arasında Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın Özel Kalem Müdürlüğü, 1987-1992 arasında Londra’da KKTC Basın Müşavirliği görevlerini tamamlayıp 1993’te emekli oldu.

1974 olaylarını konu alan, "My 1974 Diary" adlı İngilizce kitabı ilk kez 1978’de yayım-landı.1993-2000 yılları arasında Londra’da, Türkiye’nin ‘Turkish Daily News’ gazetesini temsil etti.

Emekli olduktan sonra "London Institute of Linguists" tercümanlık kurslarına katılarak, (DPSI) diploma aldı. Ayrıca, Ulusal Resmi Tercümanlık Derneği'nin üyeliğine kabul edilerek, RPSI unvanını kullanma yetkisi aldı.

2002 yılında, "Duygu Seli" adındaki şiir kitabı, 2010 yılında “Yarım Asırda Denktaş” adlı kitabı yayımlandı.

Alper Genç evli ve iki kız, iki torun sahibiydi.