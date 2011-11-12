Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Alper Faik Genç Yaşamını Yitirdi

Alper Faik Genç, yeni kitabının tanıtımı için geldiği adada dün gece yaşamını yitirdi

Alper Faik Genç Yaşamını Yitirdi

Alper Faik Genç, yeni kitabının tanıtımı için geldiği adada dün gece yaşamını yitirdi

12 Kasım 2011 Cumartesi 12:18
Alper Faik Genç Yaşamını Yitirdi
banner238

Londra’da yaşamını sürdüren  Cumhurbaşkanlığı eski Özel  Kalem Müdürü, eski Londra Basın Müşaviri Alper Faik Genç, yeni kitabının tanıtımı için geldiği adada dün gece yaşamını yitirdi.

İkinci baskısı yapılan İngilizce “The Cyprus Tragedy” adlı kitabını basına ve resmi makamlara sunduktan sonra, akşam İngiltere’ye dönmesi beklenen Genç, aniden rahatsızlanarak Yakın Doğu

Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

75 yaşında hayata gözlerini yuman Genç, 12 yıl süreyle Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Özel Kalem Müdürlüğü’nü yaptı. TMT’de uzun yıllar hizmet veren Genç, Londra’da KKTC Basın Müşavirliği

görevlerinden sonra 1993’te  kendi isteğiyle emekli olmuş ve İngiltere’de yaşamaya başlamıştı.

Genç, geçen yıl “Denktaş’ı Anlatıyorum, Yarım Asırda Denktaş” adlı kitabını yayımlamış, bu yıl da 1978 yılında ilk baskısı yapılan  İngilizce “The Cyprus Tragedy” adlı kitabının 2. baskını yapmıştı.

Alper Genç, kitabının tanıtımı için bir haftalığına Kıbrıs’a gelmişti.

ALPER FAİK GENÇ’İN BİYOGRAFİSİ

Alper F. Genç, 1936 yılında Gazimağusa’da doğdu. 1957 yılında "Amerikan Akademisi"nden mezun oldu. 

1957-1964 yılları arasında İstanbul’un Yeni  Sabah gazetesinin Kıbrıs muhabirliğini yaptı.
İngilizlerin kamplarına gizlice girerek tutuklu Türklerin yaşam öykülerini  fotoğraflarıyla birlikte ilk kez Yeni Sabah’ta yayımlattı.

Önce Kıbrıs Türk Gençlik Teşkilatı’na, sonra da  TMT’ye katıldı.

1961-1963 yıllarında Kıbrıs’ta Rauf R. Denktaş tarafından yayımlanan haftalık Nacak gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yaptı.

1963-1974 yılları arasında Larnaka bölgesinde mücahitlik yaptı.

1964, 1967 ve 1974’te üç kez esir düştü. 1985 yılında yazdığı 1974 Barış Harekatı öyküsünü anlatan, "Güneşin Kuzeyden Doğduğu Gün" adlı yapıtı, birincilik ödülü aldı. Bu eseri, TRT tarafından radyoda skeç olarak yayımlandı.
 

1974-1975 yıllarında Girne Kaymakamlığı'nda müfettişlik; 1975-1987 arasında  Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın Özel Kalem Müdürlüğü, 1987-1992 arasında Londra’da KKTC Basın Müşavirliği görevlerini tamamlayıp 1993’te  emekli oldu.

1974 olaylarını konu alan, "My 1974 Diary" adlı İngilizce kitabı ilk kez 1978’de yayım-landı.1993-2000 yılları arasında Londra’da, Türkiye’nin ‘Turkish Daily News’ gazetesini temsil etti. 

Emekli olduktan sonra "London Institute of  Linguists" tercümanlık kurslarına katılarak, (DPSI) diploma aldı. Ayrıca, Ulusal Resmi Tercümanlık Derneği'nin üyeliğine kabul edilerek, RPSI unvanını kullanma yetkisi aldı.

2002 yılında, "Duygu Seli" adındaki şiir kitabı, 2010 yılında “Yarım Asırda Denktaş” adlı kitabı yayımlandı.

Alper Genç evli ve iki kız, iki torun sahibiydi.

Son Güncelleme: 12.11.2011 12:18
Anahtar Kelimeler:
LondraAlper FaikKalem Müdürü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim