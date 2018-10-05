Alp Dağları'nda 26 Yıl Önce Kaybolan Türk Dağcının Cesedi Bulundu

Fransız Alpleri'nde 1992 yılında dağcılık yaparken kaybolan Kayserili dağcı 21 yaşındaki Hasan Tarım’ın buzulların altında kalan cesedine 26 yıl sonra ulaşıldı.

Olay Kayseri Kırkısraklılar Derneği'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Derneğin açıklamasında "Duyuru: Ne acı bir haber 19.06.1992 yılında Fransa Alp dağlarında dağcılık yaparken kaybolan, buzulların altında kalan 1971 doğumlu Yusuf ve Leyla Tarım'ın oğulları sevgili köylümüz Hasan Tarım 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulunmuştur" denildi.

İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Kırkısrak Mahalle muhtarı Kemal Özcan, "Hasan'ın naaşı Alp Dağları'nda buzulların erimesiyle beraber ortaya çıkınca dağcılar bulmuş. Çok üzüntülüyüz ama naaşı bulunduğu için de sevindik" dedi.

Hasan Tarım'ın cenazesinin yarın Kırkısrak'ta toprağa verileceği bildirildi.

