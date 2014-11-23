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Almanya'dan Terör Örgütü Işid'e Katılanların Sayısı 550'ye Ulaştı

Almanya'dan Suriye ve Irak'a giden ve burada IŞİD'e katılanların sayısının 550'yi bulduğu, bunların en az 60'ının öldüğü bildirildi.

Almanya'dan Terör Örgütü Işid'e Katılanların Sayısı 550'ye Ulaştı

Almanya'dan Suriye ve Irak'a giden ve burada IŞİD'e katılanların sayısının 550'yi bulduğu, bunların en az 60'ının öldüğü bildirildi.

23 Kasım 2014 Pazar 15:01
Almanya'dan Terör Örgütü Işid'e Katılanların Sayısı 550'ye Ulaştı
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 ALMAN İÇ İSTİHBARAT SERVİSİNİN BAŞKANI MAASSEN: "ALMANYA'DAN AYRILARAK IŞİD'E KATILANLARIN SAYISININ ARTMASINDAN KAYGILIYIZ. ÖZELLİKLE SON ALTI HAFTADA BU SAYI DAHA CİDDİ BİR ŞEKİLDE ARTTI"

"ŞU ANKİ HESAPLARIMIZ BU SAYININ 550 OLDUĞUNU GÖSTERİYOR. BUNLARIN 60'I ÖLDÜRÜLDÜ YA DA İNTİHAR ETTİ"

 Almanya'dan Suriye ve Irak'a giden ve burada IŞİD'e katılanların sayısının 550'yi bulduğu, bunların en az 60'ının öldüğü bildirildi.

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, Welt Am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, IŞİD'in özellikle sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetlerine hız verdiğini ve örgüte eleman temin ettiğini kaydetti.

"Almanya'dan ayrılarak IŞİD'e katılanların sayısının artmasından kaygılıyız. Özellikle son altı haftada bu sayı daha ciddi bir şekilde arttı" diyen Maassen, bunun kaygı verici olduğunu, Almanya için de tehlike oluşturduğunu söyledi.

Maassen, "Şu anki hesaplarımız bu sayının 550 olduğunu gösteriyor. Almanya'dan Suriye ve Irak'a gidenlerin sayısı bu. Bunların 60'ı öldürüldü ya da intihar etti. En az 9'u intihar eylemlerinde öldü" diye konuştu.

IŞİD saflarında Irak ve Suriye'de savaşan ve daha sonra Almanya'ya dönenlerin sayısının 180 olduğunu bildiren Maassen, "Bu kişilerin izlenmesiyle ilgili gerekli adımları gözden geçiriyoruz. Ellerimizdeki kaynaklar sınırlı ve bunların hepsini saat başı izlememiz mümkün değil. Tedbirli hareket ediyoruz" ifadesini kullandı.

IŞİD'in Almanya'da saldırı girişiminde bulunabileceğini, bu tür girişimleri önlemek için her türlü önlemi aldıklarını kaydeden Maassen, "Durum kaygı verici ancak korkuya kapılmamalıyız" dedi.

IŞİD'in Suriye ve Irak'taki eylemlerinin Almanya'da da farklı grupların sokağa çıkmasına yol açtığını belirten Maassen, bazı aşırı sağcı grupların, gelişmeleri ve artan mülteci sayısını propaganda aracı olarak kullanmaya çalıştığına işaret etti.

Maassen, bazı aşırı sağcı gruplara dikkati çekerek bunların daha yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

(AA/ÖZ/HA)

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