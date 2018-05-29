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Almanya’daki Solingen faciasının 25. yılı

Almanya'nın Solingen kentinde 25 yıl önce ırkçıların evlerini kundaklaması sonucu hayatını kaybeden Genç ailesinin 5 ferdi için Düsseldorf'taki Kuzey Ren Vestfaya Eyaleti Başbakanlık binasında anma töreni gerçekleştirildi.  Törene Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve çok sayıda davetli katıldı.

Almanya’daki Solingen faciasının 25. yılı

Almanya'nın Solingen kentinde 25 yıl önce ırkçıların evlerini kundaklaması sonucu hayatını kaybeden Genç ailesinin 5 ferdi için Düsseldorf'taki Kuzey Ren Vestfaya Eyaleti Başbakanlık binasında anma töreni gerçekleştirildi.  Törene Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve çok sayıda davetli katıldı.

29 Mayıs 2018 Salı 15:12
Almanya’daki Solingen faciasının 25. yılı

Almanya'nın Solingen kentinde 25 yıl önce ırkçıların evlerini kundaklaması sonucu hayatını kaybeden Genç ailesinin 5 ferdi için Düsseldorf'taki Kuzey Ren Vestfaya Eyaleti Başbakanlık binasında anma töreni gerçekleştirildi.  Törene Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve çok sayıda davetli katıldı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Genç ailesinin yaşadığı trajediye ve Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalan diğer Türk vatandaşlarının sorunlarına dikkati çekerek, "Almanya'yı kendilerine ikinci vatan bilmiş bu insanların tek beklentisi bu toplumun birer eşit ferdi, eşit birer parçası olmaktır." şeklinde konuştu.


Entegrasyon konusunda Türkiye ve Almanya olarak birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bize düşen görev, bu faciadan gerekli dersi çıkarmak, ırkçılık belasına karşı tek vücut olarak durabilmektir. Bu gibi saldırıların bir daha tekrarlanmaması için yabancı düşmanlığına karşı etkili tedbirler almaktır." değerlendirmesinde bulundu.


Çavuşoğlu, tören öncesinde, saldırıda iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç

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Şansölye Merkel'e "Biz her iki ülkenin de evladıyız. İki ülkenin, iki toplumun da parçasıyız." dediğini aktararak, bunun entegrasyonun ta kendisi olduğunun altını çizdi.


ANMA TÖRENİNE KATILAN İLK BAŞBAKAN MERKEL


Solingen faciasının anma törenine katılan ilk Almanya başbakanı olan Angela Merkel de, Mevlüde Genç ile yakından ilgilendi.  Merkel Genç’e “İnsanlık dışı bir eyleme, insanlık göstererek cevap verdiniz. Bu yüzden size hayranlık duyuyoruz." Diyerek teşekkür etti. Merkel “Almanya’ya gelen herkes kendini güvende ve evinde hissetmeli” şeklinde konuştu. 


Öte yandan Eyalet Başbakanı Laschet de yaptığı konuşmada, 25 yıl önce yaşanan facianın eyalette 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan en kötü facia olduğunu söyledi. İnsanın acıyı unutamadığını vurgulayan Laschet, ''Sizin yanınızdayız. Kim çocuğunu kaybederse ölene kadar onu unutmaz. 25 yıl da geçse 50 yıl da geçse. Hafızalarınızdan kaybolmaz.'' dedi. Laschet konuşmasını Türkçe olarak, ''Sevgidir insanı yaşatan'' ifadesini kullanarak sonlandırdı.

Son Güncelleme: 29.05.2018 19:35
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