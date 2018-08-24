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Almanya’da Orman Yangını…3 Köy Tahliye Edildi

Almanya’nın Brandenburg eyaletinde bulunan Treuenbrietzen ile Jüterbog kentleri arasında çıkan orman yangınından dolayı bölgedeki 3 köyün tahliye edildiği bildirildi.

Almanya’da Orman Yangını…3 Köy Tahliye Edildi

Almanya’nın Brandenburg eyaletinde bulunan Treuenbrietzen ile Jüterbog kentleri arasında çıkan orman yangınından dolayı bölgedeki 3 köyün tahliye edildiği bildirildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 07:17
Almanya’da Orman Yangını…3 Köy Tahliye Edildi

Almanya’nın Brandenburg eyaletinde bulunan Treuenbrietzen ile Jüterbog kentleri arasında çıkan orman yangınından dolayı bölgedeki 3 köyün tahliye edildiği bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberlerde yaklaşık 300 hektarlık alanın yandığı ve alevlerin yayıldığı belirtildi.
Yangın bölgesinin başkent Berlin sınırına 50 kilometre mesafede olduğu ifade edilirken 3 köyün tahliye edildiği, yaklaşık 600 kişinin bu tahliyelerden etkilendiği aktarıldı.
Yangının bazı yerlerde 100 metre mesafeye kadar yerleşim birimlerine yaklaştığı ifade edildi.
Potsdam-Mittelmark Kaymakamı Christian Stein, ilk belirlemelere göre yangının bir kaç yerde çıktığını, ardından hızlı bir şekilde 300 hektarlık alana yayıldığını söyledi.
Stein, yaklaşık 300 itfaiye erinin bölgede çalıştığını belirtti.
Treuenbrietzen Belediyesinden yapılan açıklamada, tahliye edilen köylerin Tiefenbrunnen, Klausdorf ve Frohnsdorf olduğu bildirildi.
Brandenburg eyaletinin orman yangınları sorumlusu Raimund Engel, evlerinden ayrılmak zorunda kalanların şimdilik spor salonunda kalacaklarını kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 24.08.2018 10:18
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