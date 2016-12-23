Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 11:18

Almanya’da Noel Pazarına Tır İle Saldırı Yapılması

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Milano kenti yakınlarında sabaha karşı polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen kişinin, Berlin’de tır ile gerçekleştirilen saldırının şüphelisi Anis Amri olduğunu söyledi.

Almanya'da Noel Pazarına Tır İle Saldırı Yapılması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

İTALYA İÇİŞLERİ BAKANI MİNNİTİ: "POLİSLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLEN KİŞİ, ŞÜPHEYE YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE BERLİN’DEKİ TERÖR SALDIRISININ ŞÜPHELİSİDİR"

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Milano kenti yakınlarında sabaha karşı polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen kişinin, Berlin’de tır ile gerçekleştirilen saldırının şüphelisi Anis Amri olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Minniti, bakanlıkta basın toplantısı düzenleyerek, İtalyan basınında son dakika gelişmesi olarak yer alan; Almanya’nın başkenti Berlin’de 12 kişinin ölümüne yol açan tır saldırısının failinin Milano yakınlarında öldürüldüğü haberlerini doğruladı.

Milano’nun Sesto San Giovanni ilçesinde rutin devriye görevi yapan polisin sabaha karşı yerel saatle 03.00’te şüpheli bir kişiyi durdurduğunu ifade eden Minniti, "Bu kişinin, memurların kimlik istemesine silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Polisle girdiği çatışmada öldürülen kişi şüpheye yer bırakmayacak şekilde Berlin’deki terör saldırısının şüphelisidir" dedi.

İçişleri Bakanı, çıkan çatışmada polis memuru Christian Moro’nun yaralandığını ancak hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.

Minniti, operasyonun detaylarına girmeyeceğini çünkü soruşturma sürecinin devam ettiğini, bundan sonrasının yargının işi olduğunu söyledi.

İtalyan bakan, operasyon sırasında ve sonrasında Alman yetkililerle yakın iletişim halinde olduklarını ifade etti.

İtalyan basınının, emniyet ve istihbarat yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre Amri, İtalya’ya Fransa’nın Chambery kasabası üzerinden girip, Torino üzerinden Milano’ya kadar geldi.

Basında dün çıkan haberlerde de Amri’nin 2011 yılında kaçak göçmen olarak Akdeniz’i geçtiği ve Lampedusa’dan İtalya’ya giriş yaptığı kaydedilmişti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
AlmanyaNoel PazarıSaldırı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz'de Ölen Sığınmacıların Sayısı 5 Bini Geçti Akdeniz'de Ölen Sığınmacıların Sayısı 5 Bini...
Dünyada 2016 Böyle Geçti Dünyada 2016 Böyle Geçti
Saddam Hüseyin'in Kızı CNN'e Konuştu Saddam Hüseyin'in Kızı CNN'e Konuştu
Trump'tan "Nükleer Silah" Açıklaması Trump'tan "Nükleer Silah" Açıklaması
Halep'in Doğusundaki Tahliye Tamamlandı Halep'in Doğusundaki Tahliye Tamamlandı
BMGK'da İsrail Oylaması Ertelendi BMGK'da İsrail Oylaması Ertelendi
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Akdeniz'de Ölen Sığınmacıların Sayısı...
Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada dün yaklaşık 100 sığınmacının...

Haberi Oku