banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89481
ALTIN
194.534
DOLAR
4.8513
STERLİN
6.4030
EURO
5.6624
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 BİN STERLİN'İ CEBE İNDİRDİ
Yine uyuşturucu
YİNE UYUŞTURUCU
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
banner282

Almanya’da Neo-Nazi terör örgütü davasında karar açıklandı

Almanya’da Neo-Nazi terör örgütü davasında karar açıklandı

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:28
Almanya’da Neo-Nazi terör örgütü davasında karar açıklandı

Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soygunları gerçekleştirmekten yargılan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyesi Beate Zschaepe, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 5 yılı aşkın süredir devam eden davaya bakan heyetin başkanı Manfred Götzl, 438. duruşmada kararı açıkladı.

Mahkeme heyeti, NSU’nun işlediği cinayetlerde ve diğer suçlarda suç ortaklığı yapan ve terör örgütü üyesi olan Zschaepe’ye ömür boyu hapis cezası verdi.

NSU terör örgütüne yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5 ve Holger G.'ye 3 yıl hapis cezası verildi.

Dava sürecinde suçunu itiraf eden Carsten S. gençlik yasalarına uyarınca 3 yıl hapisle cezalandırıldı.

Salonda izleyici olarak bulunan neonazilerin, savcılığın 12 yıl hapis cezası talep ettiği Andrea Emminger'in 2,5 yıla mahkum edilmesini alkışlaması, mahkeme heyetinin tepkisini çekti.

DURUŞMADAN NOTLAR

6 Mayıs 2013'te başlayan ve Almanya'da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en uzun mahkeme süreçlerinden biri olan NSU davasının son duruşmasını izlemek üzere bazı izleyiciler, gece 22.00'de sıraya girdi.

Duruşmayı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Münih Başkonsolosu Mesut Koç, Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kızılkaya, Bavyera Eyaleti Başkanı Peter Küspert de izledi.

Siyah bir kıyafet giyen baş sanık Zschaepe'nin avukatıyla sohbet ettiği görüldü.Duruşmayı neonazi olarak bilinen Lutz Giessen, Peter Rausch ve Christian Ruasch da izleyici locasından takip etti. Neonazilerin siyah kıyafetler giymeleri dikkati çekti.

DAVA SÜRECİNE ELEŞTİRİLER

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında verilen karara ilişkin, "Cinayetlerin arkasında kim var, istihbarat içinde kim var, derin devlette kim var, hangi kurumlar var, ortaya çıkarılması gerekiyor ve onların da cezalandırılması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Baş sanığın ve sanıkların cezalandırılmasının önemli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Fakat bu süreçte bu cinayetin arkasındaki kişiler ortaya çıkarılmadı. Bu sanıklar özellikle istihbarattan ve derin devletten destek aldıklarını itiraf etmesine rağmen, bu kişilerin ya da kurumların kim olduğu ortaya çıkarılmadı. Dolayısıyla mahkemenin gerçek anlamda suçluları ortaya çıkarmaması bakımından bir zafiyet gösterdiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

NSU DAVASI

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde 2013'ten bu yana görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Wohlleben, Emminger, Holger G. ve Carsten S. Yargılanıyordu.

 

banner288
Son Güncelleme: 11.07.2018 17:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’den AB'a ticari müzakere uyarısı
ABD’den AB'a ticari müzakere uyarısı
Rusya, batılı ülkelere yaptırımı uzattı
Rusya, batılı ülkelere yaptırımı uzattı
Yemen'de BAE'nin desteklediği “gizli hapishaneler“
Yemen'de BAE'nin desteklediği “gizli hapishaneler“
Mısır'da trafik kazası: 10 ölü, 25 yaralı
Mısır'da trafik kazası: 10 ölü, 25 yaralı
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
Japon hemşireden “20 kadar hastayı zehirledim“ itirafı
Japon hemşireden “20 kadar hastayı zehirledim“ itirafı
Trump: “İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var“
Trump: “İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var“
Nijerya'da eski diktatörün “çaldığı“ paralar halka geri dönüyor
Nijerya'da eski diktatörün “çaldığı“ paralar halka geri dönüyor
İran'da yasa dışı kuş avına örnek ceza
İran'da yasa dışı kuş avına örnek ceza
Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı
Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim