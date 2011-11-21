Almanya'da Mangal Yasağı

Berlin'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın karşısındaki Tiergarten Parkı'nda mangal yapmak yasaklandı. Parkta yıllardır mangal keyfi yapan Türkler yasağı 'ayrımcılık' olarak değerlendirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NIN HEMEN KARŞSI

Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Reichstag'ın hemen yanındaki ünlü Tiergarten Parkı'nda mangal yapmak yasaklandı. Yıllardır pazar günleri özellikle Türklerin mangal için tercih ettikleri parkta artık ateş yakılamayacak. Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) çoğunlukta olduğu meclis 25'e karşı 26 oyla yasak kararını onayladı. Kararda yasağa uymayanların polis zoruyla parktan çıkarılmaları ve haklarında yasal işlem başlatılması da öngörülüyor.

Türkler tepkili

Gerekçe olarak "bitkilerin zarar görmesi, çevre kirliliği yaratması ve risk oluşturması" gösterilen karara Türkler büyük tepki gösterdi. Berlin Brandenburg Türk Toplumu (TBB) Başkanı Kaya Turan yasağın "ayrımcılık koktuğunu" söyleyerek, "Popülist niyetlerle alınmış bir karar. Özellikle aileler zarar görecek ve uzak bölgelerdeki parklara gitmek zorunda kalacaklar" tepkisin gösterdi. Berliner Zeitung gazetesi de "Tam da göçmenlere yönelik ırkçı terörün konuşulduğu bir dönemde böyle bir karar ihtiyaç duyduğumuz son şeydi. Polis zoruyla parktan çıkarılan göçmenlerin görüntüleri kozmopolit Berlin imajına büyük zarar verecek" yorumunu yaptı.

Kent Meclisi yetkilileri yasağın ocak ayından itibaren geçerli olacağını belirterek, "Park içinde yakılan mangallar bölgede yıllık 300 bin euro ekstra temizlik maliyeti yaratıyordu. Ayrıca bazı piknikçilerin çöplerini yakması da hem pislik hem de risk oluşturuyordu. Piknikçiler için mangal yakılabilecek bir alan tahsis edilecek" açıklamasını yaptı.