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“Almanya’da İnkar Edilemez Bir Irkçılık Sorunu Var“

Almanya'da Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil, Almanya'nın inkar edilemez bir ırkçılık sorunu olduğunu söyledi.

“Almanya’da İnkar Edilemez Bir Irkçılık Sorunu Var“

Almanya'da Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil, Almanya'nın inkar edilemez bir ırkçılık sorunu olduğunu söyledi.

05 Ağustos 2018 Pazar 16:52
“Almanya’da İnkar Edilemez Bir Irkçılık Sorunu Var“

 Almanya'da Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil, Almanya'nın inkar edilemez bir ırkçılık sorunu olduğunu söyledi.

Weil, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, eskiden Güney Afrika’nın ve Nazi Almanyasının ırkçı devletler olduğunu belirterek, Federal Almanya’nın ırkçı bir devlet olmadığını ifade etti.

Herkesin yasalar karşısında eşit görüldüğü Almanya’nın bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Weil, "Ancak Almanya’da inkar edilemez bir ırkçılık sorunu var.” dedi.

Göçmenlere karşı artan güvensizliğin ve toplumun bazı yerlerinde kabul görmemelerinin kendisini üzdüğünü belirten Weil, göçmenlere komşularının selam vermediğini, markette şüpheyle bakıldığını kaydetti.

Göçmen sorunlarının tartışılması gerektiğini vurgulayan Weil, "Alman çoğulcu toplum artık ırkçılık sorununu görmezden gelemez veya küçümseyemez. Almanya’daki insanların çoğunluğu toplumda adil ve dostane bir havanın olmasını istiyor. Ben buna inanıyorum. Bunun için aktif şekilde bir şeyler yapmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Siyasetçilerin de üzerlerine düşen sorumlulukları olduğuna değinen Weil, "Siyasetin güveni ve emniyeti sağlaması lazım. Bu, Angela Merkel’in sığınmacı politikasında başlangıçta yoktu. Maalesef Merkel plansızdı." dedi.

Weil, Şansölye Merkel’in sığınmacı krizinde hatalarını kabul etmek yerine uzun bir dönem haklı olduğu konusunda ısrar ettiğini savundu.

Başbakan Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in başkanlığını yaptığı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partileri arasında bir ay önce iltica konusunda yaşanan ve koalisyon krizine dönüşen görüş ayrılığını da eleştiren Weil, "Seehofer ve (Bavyera Eyaleti Başbakanı) Markus Söder fütursuzca Almanya için Alternatif (AfD) partisinin işini yürüttü. Bunu çirkin buluyorum." ifadelerini kullandı.

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’in yaklaşık iki hafta önce Alman Milli Takımı’ndan ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle ayrılmasından sonra ırkçılık ve göçmenlerin uyumu konusunda ülke genelinde tartışma başlamıştı.

 


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Son Güncelleme: 05.08.2018 20:15
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