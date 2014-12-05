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Almanya'da İlk IŞİD Davasında Karar

Almanya'da 20 yaşındaki Kreshnik B. adlı zanlı, terör örgütü IŞİD'e üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da İlk IŞİD Davasında Karar

Almanya'da 20 yaşındaki Kreshnik B. adlı zanlı, terör örgütü IŞİD'e üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

05 Aralık 2014 Cuma 16:05
Almanya'da İlk IŞİD Davasında Karar
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KRESHNİK B. ADLI ZANLI, TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

 Almanya'da 20 yaşındaki Kreshnik B. adlı zanlı, terör örgütü IŞİD'e üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dava, Almanya'da bir IŞİD üyesine karşı açılan ilk dava olma özelliğini taşıyor.

Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kreshnik B.'ye terör örgütü IŞİD üyesi olmak ve Suriye'de yabancı savaşçılar arasında yer almasından dolayı hapis cezası verdi.

Kararı duyan Kreshnik B., ''Ben hala şehit olarak ölmek istiyorum'' dedi.

2013'ün Temmuz ayında 6 arkadaşıyla Frankfurt'tan otobüsle İstanbul'a giden Kreshnik B, aynı yılın aralık ayında Almanya'ya döndüğünde Frankfurt havalimanında gözaltına alınmıştı.

5 ay boyunca Suriye'de kaldığı tespit edilen Kreshnik B.'nin, o dönemde kendisine geri dön çağrısı yapan akrabalarına hayır cevabı verdiği ifade edildi.

Mahkeme heyeti başkanı Thomas Sagebiel, karar sonrası yaptığı açıklamada, ''Aile, yetkilileri bilgilendirerek doğru hareketi yaptı'' dedi.

Kreshnik B.'nin amcası İslam B. ise Kreshnik'in kendi gözlerinde hala bir çocuk olduğuna işaret ederek, ''Kreshnik ne yaptığının farkında değil. Bazı şeyleri yanlış yorumladığını ona anlatmamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

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