Almanya’da hükümet krizi aşıldı

Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile sığınmacılar konusunda iyi bir uzlaşma sağladıklarını söyledi.



Merkel, CDU Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunan sığınmacıların kontrol altına alınması ve düzenlenmesi konusunda uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.



Merkel, Almanya'da "transit merkezlerinin" oluşturulacağını ifade ederek, buradan da sığınmacıların geldikleri veya AB içinde ilk kayıt oldukları ülkelerle istişarelerde bulunarak geri gönderilmelerinin sağlanacağını aktardı.



Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi (CSU) arasında yapılan görüşmelerde yasa dışı göçü önleme konusunda anlaştıklarını duyurdu.



"CDU ve CSU arasında yapılan yoğun görüşmeler sonucunda anlaştık. Almanya ile Avusturya arasında gelecekte yasa dışı göçün nasıl önleneceği konusunda açık bir anlaşmaya vardık." diyen Seehofer, anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklamayı iki partinin genel sekreterlerinin yapacağını kaydetti.



Anlaşmanın sağlam bir mutabakat olduğunu vurgulayan Seehofer, bu anlaşmanın kendisinin içişleri bakanı olarak çalışmayı sürdürmeye izin verdiğini sözlerine ekledi.



MERKEL-SEEHOFER ARASINDA YAŞANAN KRİZ



İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep etmiş, Başbakan Angela Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istemişti.



