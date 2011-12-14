Almanya'da Görüntülendi

Bir yıldır birlikte olduğu 2 çocuk annesi Gülşen adlı sevgilisi ile gazetecilere yakalanan Dalan'ın Almanya'dan 4 ay önce oturma izni aldığı belirlendi.

Karlsruhe'de 270 bin dolara aldığı bahçeli bir evde yaşayan Dalan'ın, Alman gizli Servisi ile ilişki içinde olduğu iddia edilen Gülşen adlı sevgilisiyle birlikte oturduğu öğrenildi. Sık sık Hollanda, Fransa ve Belarus'a giden Dalan'ın bu seyahetlerini sevgilisinin organize ettiği belirtildi. Ayseli Dalan ile evli olan 70 yaşındaki Bedrettin Dalan'a Türkiye'den ayda iki kez yüklü miktarda para geldiği belirtilirken, ünlü kaçağı bir çok kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Almanya'da görev yapan bir istihbaratçı Takvim Gazetesi Özel Haber Muhabiri Mevlüt Yüksel'e konuştu ve Bedrettin Dalan hakkkında önemli bilgiler verdi. Dalan'ı adım adım izlediğini belirterek, "Alman hükümeti Dalan'a bundan 4 ay önce oturma izni verdi. Dalan söylediği gibi Stutgart'ta değil, Karlsruhe'de bir köyde yaşıyor.

'OĞLU BARIŞ PARA GETİRİYOR'

Bundan bir yıl önce kendi adına 270 bin euroya iki katlı, bahçeli ve bahçesinde küçük bir havuzu olan ev satın aldı. Dalan bu evi aldıktan sonra tamir ettirdikten sonra içine oturdu" dedi. İstihbaratçı, Dalan'ın Almanya'da rahatlıkla dolaşabildiğini belirterek, "Sevgilisi Dalan ile ilgili tüm görüşmeleri ve seyahatleri organize ediyor. Her zaman yanında ve kendisi ile çok ilgileniyor. Hafta sonları beraber dışarı çıkarak alış veriş yaparak yemek yiyorlar. Bedrettin Dalan'ın sevgilisi olan bu Türk bayanın Alman istihbaratı ile ilişkisi olduğu şüphelerimiz var. Kısaca tüm ipler bu kadının gelinde" şeklinde konuştu. Dalan'ın zaman zaman Almanya dışına çıktığını da sözlerine ekleyen istihbaratçı, "Dalan özellikle Fransa, Hollanda ve Belarus'ta Türkiye'den gelen bazı kişiler ile görüşüyor. Türkiye'den Almanya'ya Dalan'ın evine oğlu Barış Dalan'dan başka sık sık esrarengiz bir kişi geliyor. Bu kişi ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Kimliğini de belirledik" diye konuştu.



KAÇAK YAYIN

2007 yılında İstanbul Ümraniye'deki bir gecekonduda bulunan bombalar, Ergenekon soruşturmasının pimini çekti. 2008 yılında, işadamı Bedrettin Dalan hakkında da yakalama kararı verildi. Ancak Dalan 20 Ekim 2008'de yurt dışına kaçtı. Kimi zaman Amerika'da kimi zaman da Hollanda'da karşımıza çıktı. Hakkında yakalama kararı olan ve İnterpol tarafından aranan Dalan, ilk kez Türkiye ile bağlantı kurdu! Önceki akşam Beyaz Ana Haber'de şike tahliyeleri nedeniyle gündemi değerlendiren Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar, Ferda Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. Ahmet Çakar, 3-5 güne kadar şike operasyonunun Ergenekon'la bağlantısının ispatlanacağını öne sürünce konunun muhatabı olan Bedrettin Dalan canlı yayına bağlandı. Dalan şu açıklamalarda bulundu:

* Ben 1.5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Beyaz Rusya'da değilim.

* Beni şu anda İnterpol falan aramıyor. Eğer arıyorsa ben Almanya'dayım. Geçerli iade prosedürü olsa Alman devleti beni burada tutmaz. Şu an Stuttgart'tayım. İsterseniz adresi vereyim. Ben evrensel hukuk garantisi altındayım.

* Hiçbir şikeciden para almadım.

* (Çakar'ın "Bedrettin bey bulunduğunuz adresi terk etmeyeceğinize şeref sözü verir misiniz?" sözleri üzerine) Niye şeref sözü vereyim oğlum. Türkiye geçerli bir sebebi varsa beni alır, yoksa avucunu yalar.

* Ben ailemin bir numarasıyım. Başka hiçbir örgüte üye olmadım.

* Kendi partimin içinde yanlışı gördüğüm an başkaldırdım. Özal'a başkaldıran adam da benim . Ben AKP'nin devrilmesini asla istemedim.