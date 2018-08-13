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Almanya’da bir garip olay: Sincap gözaltına alındı

Almanya'nın Karlsruhe kentinde, bir adamın peşine düşen yavru sincap polis tarafından yakalandı. Polisin Karl-Frederich adını verdiği sincap takip sırasında yorgunluktan uyuyakalınca, bir hayvan koruma merkezine götürüldü. Sincaplar, yardıma ihtiyaç duyduklarında insanların peşine düşebiliyor.

Almanya’da bir garip olay: Sincap gözaltına alındı

Almanya'nın Karlsruhe kentinde, bir adamın peşine düşen yavru sincap polis tarafından yakalandı. Polisin Karl-Frederich adını verdiği sincap takip sırasında yorgunluktan uyuyakalınca, bir hayvan koruma merkezine götürüldü. Sincaplar, yardıma ihtiyaç duyduklarında insanların peşine düşebiliyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:42
Almanya’da bir garip olay: Sincap gözaltına alındı

Karlsruhe Polis Sözcüsü Christina Krenz, İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesine, sincapların annelerini kaybettiklerinde, anneleri olarak gördükleri bir kişiye odaklanabildiklerini söyledi. Krenz, polisten yardım isteyen kişinin “kendisini tehdit altında hissettiğini” belirterek, “Bazen korkutucu olabiliyorlar” dedi.

sincapp-reuters

Polis daha sonra yavru sincabın battaniyeye sarılı olarak uyurken ve şırıngayla beslenirken fotoğraflarını yayımladı. New York’ta geçen Temmuz’da New York Brooklyn’deki Prospect Park’ta “alışılmadık derecede saldırgan” bir sincap bir hafta içinde beş ziyaretçiye saldırmıştı. 2016’da da İngiltere’nin Cornwall kentinde altı sincap tarafından ısırılan üç yaşındaki bir çocuk kanlar içinde kalmıştı.

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