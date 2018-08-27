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Almanya’da aşırı sağcılardan göçmen ve mültecilere saldırı

Almanya’da aşırı sağcılardan göçmen ve mültecilere saldırı

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:37
Almanya’da aşırı sağcılardan göçmen ve mültecilere saldırı

CHEMNİTZ KETİNDE BİR ALMANIN ÖLDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN TOPLANAN AŞIRI SAĞCILAR, GÖÇMEN VE MÜLTECİLERE SALDIRDI
 

ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ STEFFEN SEİBERT: "BU TÜR TOPLU EYLEMLERİ, BAŞKA GÖRÜNÜMLÜ OLAN, BAŞKA KÖKENDEN GELEN İNSANLARIN KOVALANMASI VEYA SOKAKLARDA NEFRETİ YAYMA GİRİŞİMİNİ KABUL ETMİYORUZ. BUNUN BİZİM ŞEHİRLERİMİZDE YERİ YOKTUR"

Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde bir kişinin öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların, göçmen ve mültecilere saldırdığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Chemnitz kentinde bir kavgada 35 yaşındaki bir Almanın öldürülmesinin ardından içlerinde şiddet yanlısı aşırı sağcıların da bulunduğu yüzlerce kişinin internet üzerinden yapılan çağrıya uyarak dün kent merkezinde toplandığı ve iki kez yürüyüş yaptığı belirtildi.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve “Kaotic Chemnitz” adlı futbol holiganlarının da katıldığı yürüyüş sırasında arbede çıktı.

Yürüyüşe katılan aşırı sağcılar, yoldan geçen göçmen ve mültecilere saldırdı.

Olaya ilişkin sosyal medyada yer alan video görüntülerinde, aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere saldırdığı görülüyor.

Haberlerde göstericilerin polisin uyarılarına uymadığı, kent polisinin yetersiz kaldığı, bunun üzerine Dresden ve Leipzig kentlerinden takviye ekiplerin çağrıldığı anlatılıyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Chemnitz’te meydana gelen ve görüntülerde yer alan olayların bir hukuk devletinde yeri olmadığını vurguladı.

Bu saldırıları kınadığını belirten Seibert, "Bu tür toplu eylemleri, başka görünümlü olan, başka kökenden gelen insanların kovalanması veya sokaklarda nefreti yayma girişimini kabul etmiyoruz. Bunun bizim şehirlerimizde yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Chemnitz kentinde bu akşam da gösterilerin yapılmasından endişe ediliyor.

Chemnitz kentinde 25 Ağustos gecesi çıkan ve değişik milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada 35 yaşında bir Alman öldürülmüş, 2 kişide yaralanmıştı.

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Son Güncelleme: 27.08.2018 18:01
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