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Almanya Sınır Kontrollerini Uzatma Kararı Aldı

ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:

Almanya Sınır Kontrollerini Uzatma Kararı Aldı

ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:

13 Ekim 2018 Cumartesi 06:42
Almanya Sınır Kontrollerini Uzatma Kararı Aldı

ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: "İÇİŞLERİ BAKANI HORST SEEHOFER, ALMANYA-AVUSTURYA SINIRINDAKİ KONTROLLERİN 12 KASIM\'DAN İTİBAREN 6 AY DAHA UZATILMASI TALİMATINI VERDİ"

Berlin, 13 Ekim 18 (.): Almanya, Avusturya sınırında uyguladığı kontrolleri 6 ay daha uzatma kararı aldı.
Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) içinde sınır kontrollerinin sürmesine ilişkin kararın Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç içişleri bakanlıklarıyla birlikte alındığı ifade edildi.
"İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya-Avusturya sınırındaki kontrollerin 12 Kasım\'dan itibaren 6 ay daha uzatılması talimatını verdi." denilen açıklamada, bu yöndeki son talimatın 11 Kasım\'a kadar geçerli olduğu anımsatıldı.
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Helmut Teichmann\'ın konuya ilişkin diğer AB ülkelerini bilgilendirdiği belirtilirken, sınır kontrollerinin yapılmasına ilişkin yeni kararın 11 Mayıs 2019 tarihine kadar süreceği kaydedildi.
İçişleri Bakanı Seehofer de, göç ve güvenlik konularının getirdiği sınırlamalar karşısında sorumlu davranması gerektiğini ifade ederek, "Sınır kontrollerinin kaldırılmasına ilişkin koşullar şu an için yok." değerlendirmesinde bulundu.
Schengen Bölgesi\'nde sınır kontrollerinin yapılmaması hedefine dönmek istediklerini vurgulayan Seehofer, sınır kontrolleri olmadan seyahat etmenin, Avrupa Birliği\'nin en büyük kazanımlardan biri olduğunu, bunun yeniden tesis edilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.
Almanya, sığınmacıların sayısının artmasıyla 2015\'ten sonra sınır kontrolleri yapmaya başlamıştı.
(AA/TUĞ/HA)
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