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25 Eylül 2017 Pazartesi 07:06

Almanya Seçimini Yaptı

Almanya’da yapılan genel seçimi, Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi önde tamamladı.

Almanya Seçimini Yaptı
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HRİSTİYAN BİRLİK PARTİLERİ YÜZDE 33 İLE GENEL SEÇİMİN GALİBİ OLDU

AŞIRI SAĞCI POPÜLİST AFD, İLK KEZ FEDERAL MECLİSE GİRDİ

Berlin, 25 Eylül 17 : Almanya’da yapılan genel seçimi, Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi önde tamamladı.

Federal Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanan geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri toplam yüzde 33 oy alarak sandıktan birinci çıktı.

Ancak bu, 1949’dan sonra yapılan seçimlerde CDU/CSU’nun aldığı en kötü sonuç oldu. CDU/CSU 2013’teki seçimlere göre de yüzde 8,5 oy kaybetti.

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) de bir önceki seçimlere göre yüzde 5,2 gerileyerek yüzde 20,5’te kaldı. SPD bu seçimlerde tarihin en düşük oy oranını aldı.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 12,6 oy alarak ilk kez Federal Meclise girdi. AfD, 2013’te yüzde 4,7 oy alarak yüzde 5’lik seçim barajına takılmıştı.

Geçen seçimlerde yüzde 4,8 ile baraja takılan Hür Demokrat Pati (FDP) de bu seçimlerde yüzde 10,7 ile dördüncü parti oldu.

Yüzde 9,2 ile beşinci parti olan Sol Parti ile yüzde 8,9 oy alan Yeşiller yeniden meclise girmeye hak kazandı.

Partiler seçim sonuçlarını bugün değerlendirecekler.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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