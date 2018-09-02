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Almanya’nın Chemnitz Kentindeki Olaylar

“MERKEL GİTMELİ

Almanya’nın Chemnitz Kentindeki Olaylar

“MERKEL GİTMELİ

02 Eylül 2018 Pazar 06:40
Almanya’nın Chemnitz Kentindeki Olaylar
“MERKEL GİTMELİ" SLOGANLARI ATAN SAĞCILARLA KARŞITLARI ARASINDA GERGİNLİK DE YAŞANDI
Berlin, 2 Eylül 18 : Almanya’nın Chemnitz kentinde  geçen hafta bir Alman’ın öldürülmesinden sonra aşırı sağcıların gösterileri devam ediyor. 
AfD partisi ile PEGİDA oluşumu, kent merkezinde  “sessiz yürüyüş” sloganıyla bir etkinlik düzenledi. Bu yürüyüşe kendi gösterisini iptal eden ve geçen hafta göçmen ve mültecilere saldıran aşırı sağcı "Pro Chemnitz" oluşumu taraftarları da katıldı.
Chemnitz’de AfD Chemnitz Parti Merkezi’nin bulunduğu Theater Caddesi’nde toplanan göstericiler arasında Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinin AfD Partisi’nin eyalet teşkilatlarının başkanları ve PEGİDA\'nın kurucusu Lutz Bachmann da katıldı.
Almanya bayrakları taşıyan ve "Merkel gitmeli" sloganları atan aşırı sağcılar, sol grupların yürüyüş güzergahında toplanması sebebiyle 500 metre yürüdükten sonra uzun süre durdu.
Saksonya polisi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yürüyüş için izin alınan zamanın dolması nedeniyle gösteriyi sonlandırdığını açıkladı. Açıklamada yürüyüş sırasında aşırı sağcılar ile karşıtları arasında yer yer gerginlikler yaşandığı, buna polisin müdahale ettiği kaydedildi.
Alman basınında yer alan haberlerde, yürüyüşün sonlandırmasına tepki gösteren çok sayıda aşırı sağcının daha sonra Karl Marx Anıtı’nın bulunduğu meydana gittiği belirtildi.
Aralarında şiddet yanlısı holiganların da bulunduğu göstericiler "Halk biziz", "Direniş", "Yalancı basın" ve "Hainler" şeklinde sloganlar attığı ve gerginliği arttırdığı belirtilen haberlerde polisin buraya yoğun güvenlik güçleri ve TOMA’ları sevk ettiği kaydedildi.
Haberlerde polisin aşırı sağcılara geçen hafta bir Alman’ın öldürüldüğü olay yerine gitmelerine izin vermesiyle grubun dağıldığı ifade edildi.
GAZETECİLERE SALDIRI
Öte yandan bazı gazeteciler, göstericilerin kendilerine saldırdığını sosyal medyadan paylaştı.
Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’in bünyesinde bulunan MDR televizyonu da bir görüntü ekibinin bir eve girip balkondan görüntü aldıktan sonra bir kişinin saldırısına uğradığı, bu olay hakkına suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.
Bu arada kentte aşırı sağcılara karşı gösterilerin düzenlendiği ve yabancı düşmanlığının protesto edildiği ifade edildi.
Chemnitz Belediyesinden yapılan açıklamada,  aşırı sağcıların gösterisine 4 bin 500, karşıt gösterilere de 3 bin 500 kişinin katıldığı bildirildi.
Gösteriler sebebiyle polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gösteriler sırasında diğer eyaletlerden de güvenlik güçleri, atlı birlikler ve polis helikopterlerinin görev yaptığı ifade edildi.
Chemnitz kentinde 25 Ağustos gecesi çıkan ve farklı milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 35 yaşındaki Alman öldürülmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.
Bunun üzerine pazar günü aşırı sağcılar sokağa çıkarak göçmen ve mültecilere saldırmıştı.
Pazartesi günü de öldürülen kişiyi anmak için "Pro Chemnitz" oluşumunun düzenlediği gösteride çıkan olaylarda 2\'si polis 20 kişi yaralanmış, "Hitler selamı" vermekten dolayı da 10 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.
(AA/RÇ/HÖ)

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