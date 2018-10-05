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Almanya’dan Rus Askeri İstihbaratına Siber Saldırı Suçlaması

ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ STEFFEN SEİBERT:-

Almanya’dan Rus Askeri İstihbaratına Siber Saldırı Suçlaması

ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ STEFFEN SEİBERT:-

05 Ekim 2018 Cuma 15:22
Almanya’dan Rus Askeri İstihbaratına Siber Saldırı Suçlaması

ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ STEFFEN SEİBERT:- "ALMAN HÜKÜMETİ, APT28 KAMPANYASININ ARKASINDA BÜYÜK İHTİMALLE RUSYA\'NIN İSTİHBARAT SERVİSİ GRU\'NUN BULUNDUĞUNDAN HAREKET EDİYOR"
Berlin, 5 Ekim 18 : Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Alman hükümeti, APT28 kampanyasının arkasında büyük ihtimalle Rusya’nın istihbarat servisi GRU’nun bulunduğundan hareket ediyor." dedi.
Seibert, Berlin\'de düzenlenen basın toplantısında, İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Batı ülkelerine yönelik bir dizi siber saldırının arkasında Rusya’nın askeri istihbarat servisi GRU’nun bulunduğu yönünde bir açıklama yaptığına işaret ederek, Alman hükümetinin bu tür saldırılardan oluşan tehditleri çok ciddiye aldığını belirtti.
Bu bağlamda İngiltere ve Hollanda’nın değerlendirmelerine tamamen güvendiklerini ifade eden Seibert, "Alman hükümeti, APT28 kampanyasının arkasında büyük ihtimalle Rusya\'nın istihbarat servisi GRU\'nun bulunduğundan hareket ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bu değerlendirmenin kendi kaynaklarına da dayandığını belirten Seibert, "Uluslararası örgütlere ve müttefiklerin kurumlarına yapılan bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz." dedi.
Seibert, Rusya’nın sorumluklarını yerine getirip bu tür eylemleri bırakmasını istediklerini kaydetti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, GRU\'nun İngiltere\'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde siber saldırıları gerçekleştiren gruplarla ilişkili olduğu iddia etmiş, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi\'nin (NCSC) bulgularına göre siber saldırıları düzenleyen grupların aslında GRU\'ya bağlı olduğunu savunmuştu.
Batılı istihbarat örgütlerine göre bir hacker grubu olan APT 28, Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU’ya bağlı çalışıyor.
(AA/ÖZ/HA)
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