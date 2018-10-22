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Almanya’dan Ab Ülkelerine "suudi Arabistan’a Silah İhracatını Durdurun" Çağrısı

ALMANYA EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI PETER ALTMAİER:

Almanya’dan Ab Ülkelerine "suudi Arabistan’a Silah İhracatını Durdurun" Çağrısı

ALMANYA EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI PETER ALTMAİER:

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:18
Almanya’dan Ab Ülkelerine

 

 ALMANYA EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI PETER ALTMAİER: "KANIMCA SUUDİ ARABİSTAN’A SİLAH İHRACATI KONUSUNDA ORTAK BİR AVRUPA DURUŞUNA GELMEMİZ ÖNEMLİ OLACAK. ÇÜNKÜ BÜTÜN AB ÜLKELERİ BU KONUDA ANLAŞMA İÇİNDE OLURSA, RİYAD\'DAKİ HÜKÜMET ÜZERİNDE BİR ETKİSİ OLACAK. "

Berlin, 22 Ekim 18 : Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Almanya’nın bu şartlar altında Suudi Arabistan\'a silah ihracatı yapmama kararı aldığını hatırlatarak, Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için, öteki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer kararı almasını istediklerini bildirdi.

Alman Televizyonu İkinci Kanalı ZDF\'e konuşan Altmaier, Alman koalisyon hükümetinin şu anda Suudi Arabistan’a silah ihracatını onaylamama konusunda görüş birliği içinde olduğunu bildirdi. Altmaier, “Çünkü Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'ya ne olduğunu bilmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Alman Bakan Altmaier, Almanya’nın bu şartlar altında Suudi Arabistan\'a silah ihracatı yapmama kararı aldığını hatırlatarak, eğer Almanya bu kararı alırken diğer ülkeler Suudi Arabistan’a silah satışına devam ederse, o zaman böyle bir kararın etkisinin olmayacağını söyledi.

Bütün AB ülkelerinin söz konusu ülkeye silah satışı konusunda ortak hareket etmesi durumunda Riyad üzerinde etkisinin olacağının altını çizen Altmaier, şöyle devam etti:

“Kanımca Suudi Arabistan’a silah ihracatı konusunda ortak bir Avrupa duruşuna gelmemiz önemli olacak. Çünkü bütün AB ülkeleri bu konuda anlaşma içinde olursa, Riyad\'daki hükümet üzerinde bir etkisi olacak. Eğer biz ihracatı durdururken diğer ülkeler bu boşluğu doldurursa hiçbir olumlu sonuç alamayız."

"Alman hükümeti tarafından daha önce ihracatına onay verilen silahlar konusunda herhangi bir iptal söz konusu olacak mı" sorusuna Altmaier, bu konunun da hükümet içinde konuşulacağını ve yakın zamanda bir karar verileceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün ülkesinin, daha önce silah satışını sınırlandıkları Suudi Arabistan\'a bu şartlar altında silah ihracatı yapamayacağını belirtirken, Dışişleri Bakanı Heiko Maas önceki gün Alman televizyon kanalı ARD\'ye yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu bilmediğimiz sürece Suudi Arabistan\'a silah ihraç etme konusunda pozitif karar vermenin zemini bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı. 

Suudi Arabistan, Almanya\'nın yıl başından bu yana Cezayir\'in ardından en çok silah sattığı ikinci ülke oldu. Almanya, yılın 9 ayında Suudi Arabistan\'a yaklaşık 417 milyon avro değerinde silah sattı.

(AA/ÖZ/YIL)

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