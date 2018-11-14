Almanya\'daki Anaokullarında Çocuk Tacizi İddiaları

KÖLN\'DE KATOLİK KİLİSESİNE BAĞLI İKİ ANAOKULUNDA ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL TACİZ İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDIKöln, 14 Kasım 18 : Almanya\'nın Köln kentindeki bir anaokulunda en az iki çocuğa ağır cinsel tacizde bulunulduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.Savcılık, Lindenthal semtindeki Katolik kilisesine bağlı St. AlbertusMagnus anaokulundan bir çocuğun babasının taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu doğrulayarak olaya ilişkin ayrıntı vermedi. Yerel basında yer...



KÖLN\'DE KATOLİK KİLİSESİNE BAĞLI İKİ ANAOKULUNDA ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL TACİZ İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Köln, 14 Kasım 18 : Almanya\'nın Köln kentindeki bir anaokulunda en az iki çocuğa ağır cinsel tacizde bulunulduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Savcılık, Lindenthal semtindeki Katolik kilisesine bağlı St. AlbertusMagnus anaokulundan bir çocuğun babasının taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu doğrulayarak olaya ilişkin ayrıntı vermedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Köln Başpiskoposluğu, cinsel tacizle suçlanan sanığın, çocuklara yönelik gündüz bakım merkezinde geçici süre çalıştığını doğruladı.

Geçen hafta da Köln\'ün batı kısmındaki bir anaokulunda benzer şekilde 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğa cinsel saldırı iddiaları gündeme gelmiş ve olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Köln\'de son dönemlerde Katolik Kilisesine bağlı anaokullarında en az 4 benzer iddianın ortaya atıldığı belirtildi.

Söz konusu anaokullarında çocukları eğitim gören ve aralarında Türklerin de bulunduğu ailelerin büyük tedirginlik yaşadığı kaydedildi.

(AA/AK/ŞEB)

