banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94356
ALTIN
256.830
DOLAR
6.6455
STERLİN
8.5565
EURO
7.7224
Mali soruşturma sürüyor
MALİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
43. Akdoğan Akıncılar Festivali Başlıyor
Son Dakika
43. Akdoğan Akıncılar Festivali Başlıyor
Ağustos ayı enflasyonu yüzde 8.42
AĞUSTOS AYI ENFLASYONU YÜZDE 8.42
banner282

Almanya\'da Şarap Festivaline Eşek Arısı Saldırısı

EŞEK ARILARININ KARLSRUHE KENTİNDE YAZ MEVSİMİNİN SONA ERMESİNİ KUTLAMAK İÇİN DÜZENLENEN FESTİVALE KATILANLARA SALDIRMASI SONUCU 18 KİŞİ YARALANDI

Almanya\'da Şarap Festivaline Eşek Arısı Saldırısı

EŞEK ARILARININ KARLSRUHE KENTİNDE YAZ MEVSİMİNİN SONA ERMESİNİ KUTLAMAK İÇİN DÜZENLENEN FESTİVALE KATILANLARA SALDIRMASI SONUCU 18 KİŞİ YARALANDI

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:47
Almanya\'da Şarap Festivaline Eşek Arısı Saldırısı

EŞEK ARILARININ KARLSRUHE KENTİNDE YAZ MEVSİMİNİN SONA ERMESİNİ KUTLAMAK İÇİN DÜZENLENEN FESTİVALE KATILANLARA SALDIRMASI SONUCU 18 KİŞİ YARALANDI

Frankfurt, 3 Eylül 18 : Almanya\'nın Karlsruhe kentinde düzenlenen şarap festivalinde eşek arılarının saldırısı sonucu 18 kişi yaralandı.
Alman basınında yer alan haberlere göre, eşek arıları Karlsruhe kentinde yaz mevsiminin sona ermesini kutlamak için düzenlenen festivale katılanlara saldırdı.
Üzüm bağları arasında yürürken eşek arılarının saldırısına uğrayan katılımcılardan 18\'i yaralandı.
Yaralılar arasında hayati tehlikesi olan bulunmuyor.
Olay, katılımcılar arasında paniğe neden oldu. Festival alanına çok sayıda polis, itfaiye ve acil durum ekibi gönderildi. Eşek arısı kovanlarının çıkarılması için festival alanı kapatıldı.
(AA/ÖZ/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"karadağ Bir An Önce Ab'ye Girmeli"
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias Yarın Türkiye'ye Gidiyor
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias Yarın Türkiye'ye Gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Beşşar Esed Ve Diğer Rejim Yetkilileriyle Görüşmek İçin Suriye'nin Başkenti Şam'ı Ziyaret Ediyor
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Beşşar Esed Ve Diğer Rejim Yetkilileriyle Görüşmek İçin Suriye'nin Başkenti Şam'ı Ziyaret Ediyor
İran'dan İdlib Mesajı
İran'dan İdlib Mesajı
Bm'den İdlib'e İnsani Yardım
Bm'den İdlib'e İnsani Yardım
Afganistan'da 23 Deaş Üyesi Öldürüldü
Afganistan'da 23 Deaş Üyesi Öldürüldü
İran'da Çocuk Bezinde Karaborsa
İran'da Çocuk Bezinde Karaborsa
Yunanistan'da Denizciler Greve Gitti, Deniz Seferleri Durdu
Yunanistan'da Denizciler Greve Gitti, Deniz Seferleri Durdu
Pakistan'da Yeni Cumhurbaşkanı Yarın Seçilecek
Pakistan'da Yeni Cumhurbaşkanı Yarın Seçilecek
Myanmar'daki Reuters Muhabirlerine Yedişer Yıl Hapis
Myanmar'daki Reuters Muhabirlerine Yedişer Yıl Hapis

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim