Almanya\'da Ormanda Gösteri Yapan Çevrecilerin Tahliyesi Sürüyor

HAMBACH ORMANI\'NDA AĞAÇLARIN KESİLMESİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA KAMP KURAN ÇEVRECİLERİN TAHLİYESİ, YAKLAŞIK 4 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN OPERASYONUYLA DEVAM EDİYOR

Köln/Berlin, 14 Eylül 18 : Almanya\'da Köln kenti yakınlarında bulunan Hambach Ormanı\'ndaki ağaçların linyit madeni için kesilmesini engellemek amacıyla kamp kuran çevrecilerin ormandan tahliyesine devam ediliyor.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln ile Kerpen şehirleri arasındaki ormanlık alanda, dün sabahtan itibaren yaklaşık 4 bin güvenlik görevlisinin yer aldığı operasyonda şimdiye kadar 28 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Güvenlik güçleri ile çevreciler arasında zaman zaman arbedenin yaşandığı operasyonda, ormanlık alana kurulan ağaç evlerin de bir kısmının yıkıldığı kaydedildi.

BERLİN\'DE KRV TEMSİLCİLİĞİ İŞGAL EDİLDİ

Öte yandan bir grup, Hambach Ormanı’nda ağaçların linyit madeni için kesilmesini önlemek amacıyla ormanda kamp kuran çevrecilerin polis tarafından zorla çıkarılmasını protesto ederek Berlin’deki KRV eyaleti temsilciliğini işgal etti.

Yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, bugün Berlin’deki Hiroshima Caddesi’nde bulunan KRV eyalet temsilciliğinin giriş bölümünde oturma eylemi yaparak "Hambi kalacak" ve "Kömürü durdurun" yazılı afişler astı.

Bir süre eylemini sürdüren grup daha sonra polis tarafından binadan çıkarıldı.

ASIRLIK AĞAÇLAR KESİLİYOR

Yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hambach Ormanı\'nda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, ormanın enerji şirketi RWE tarafından işletilen Avrupa\'nın en büyük linyit maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor. Çevreciler, ormanda bulunan ağaçların yüzde 90\'ının maden için kesildiğini savunuyor.

(AA/AK/GÜL)