Almanya’da Neo-nazi Terör Örgütü Davasında Yarın Karar Günü



Münih, 10 Temmuz 18 (.): Almanya\'da Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 5 yılı aşkın süredir devam eden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında sona gelindi.



6 Mayıs 2013\'te başlayan ve Almanya\'da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en uzun mahkeme süreçlerinden biri olan NSU davasında karar 11 Temmuz\'da açıklanacak.



Kararın açıklanacağı 438. duruşma öncesi mahkeme salonu önünde hazırlıklar tamamlandı.Gazetecilerin ve dinleyicilerin mahkeme salonuna girişleri için özel barikatlar kuruldu.Kararın açıklanmasının ardından çeşitli gösteri ve protestoların yapılması bekleniyor.



8’İ TÜRK 10 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULDULAR



Başsavcılığın hazırladığı iddianameye göre, 2011’de intihar ettikleri belirtilen Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt ile davada suç ortağı olarak yargılanan Beate Zschaepe’den oluşan 3 kişilik NSU terör örgütü, 2000-2007 yıllarında 8\'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı düzenlemek ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanıyor.



Terör üçlüsü, 1998\'de yer altında faaliyetlerine başladıktan sonra finansmanı banka soygunlarıyla sağladı.



Medya ve güvenlik birimleri, daha önce cinayetlerin arkasında mafya ya da aile fertlerinin olabileceğini öne sürmüştü. Hatta aile fertlerinden bazıları polis tarafından sorgulanmış, baskıya ve iftiraya uğramıştı. Cinayetlerin gerçek sorumlularının ortaya çıkmasına karşın güvenlik makamları yanlış suçlamalardan dolayı ailelerden özür dilemedi.



ALMANYA’DA TARTIŞMA YARATAN DAVA SÜRECİ



NSU hakkında başlatılan soruşturmada elde edilen bulgular, yaşanan gelişmeler ve devletin muhbirlerinin NSU üçlüsü ile bağlantılarının gün yüzüne çıkması ülkede deprem etkisi yaptı.



Güvenlik ve soruşturma kurumlarında aşırı sağcı gruplara ve muhbirlere ilişkin belgelerin 4 Kasım 2011’den sonra imha edilmesi, NSU hakkında bilgilere sahip olan ve tanıklık yapması beklenen bazı kişilerin şüpheli ölümleri, NSU örgütünün uzun yıllar güvenlik birimleri tarafından tespit edilememesi, ülkede büyük tartışmalara ve kuşkulara sebep oldu.



Şüpheli ölümler ve özellikle Hessen eyaletinde istihbarat servisinin Halit Yozgat cinayetine ilişkin rapor için 120 yıl gizlilik kararını alması, Alman devletinin bu seri cinayetleri aydınlatmak isteyip istemediği sorusunu akla getiriyor.



NSU\'nun iki üyesi Uwe Böhrnhardt, Uwe Mundlos 4 Kasım 2011\'de intihar etti. Örgütün hayatta kalan üyesi Beate Zschaepe ise NSU davasında başsanık olarak yargılanıyordu.



(AA/FG)

