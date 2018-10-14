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Almanya’da Irkçılık Protesto Edildi

IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI VE AYRIMCILIĞA KARŞI DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞE ON BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Almanya’da Irkçılık Protesto Edildi

IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI VE AYRIMCILIĞA KARŞI DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞE ON BİNLERCE KİŞİ KATILDI

14 Ekim 2018 Pazar 06:32
Almanya’da Irkçılık Protesto Edildi
IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI VE AYRIMCILIĞA KARŞI DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞE ON BİNLERCE KİŞİ KATILDI
Berlin, 14 Ekim 18 : Almanya\'da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık on binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve tanınmış kişinin destek verdiği “Parçalanamaz" adlı insiyatif, başkent Berlin’de "Açık ve özgür bir toplum için ayrımcılık yerine dayanışma" sloganıyla gösteri düzenledi.
Gösteride protestocular "Faşizm bir daha asla", "Irkçılık alternatif değildir", "Dayanışma sınır tanımaz" ve "Birlikte ırkçılığa karşı" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.
Bazı göstericiler aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülenlerin fotoğraflarını ellerinde tutarken, bir grup da can yelekleri taşıyarak Avrupa\'nın mülteci politikasını protesto etti.
Alexander Meydanı’nda toplanan göstericiler, daha sonra buradan Zafer Anıtı’na yürüdü.
"Parçalanamaz" inisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, yürüyüşe yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı ve bunun, insanların aşırı sağa karşı bir sinyal vermek istediğinin göstergesi olduğu ifade edildi.
Gösteriye katılan 36 yaşındaki Charlotte Falt, AA muhabirine, çeşitlikten ve dayanışmadan yana olduğu için yürüyüşe katıldığını belirterek, "Yürüyüşe bu kadar kişinin katılması olağanüstü. İçinde bulunduğumuz dönem iyi değil. Bundan dolayı bu kadar kişinin katılması bu iyi bir sinyal." değerlendirmesinde bulundu.
Tatjana Rüther (54) ve Anna-Sophi Wagner (53) de toplumda ırkçılığın değil çoğulculuğun olması gerektiğini vurgulayarak, "Herkes istediği gibi yaşamalı ve inanmalı." ifadelerini kullandı.
İsmini vermek istemeyen bir gösterici de yürüyüşe birçok kuruluş ve derneğin katıldığına işaret ederek “Medyanın aşırı sağcı içerikli yayınlara karşı bizim çok olduğumuzu göstermemiz lazım." şeklinde konuştu.
(AA/DOĞ/GÜL)

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