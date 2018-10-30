Almanya\'da Eski Hemşire 100 Hastayı Öldürdüğünü İtiraf Etti

Berlin, 30 Ekim 18 (.): Almanya\'da 41 yaşındaki Niels Hoegel adlı eski bir hemşire, yargılandığı davanın ilk duruşmasında 100 hastayı öldürdüğünü itiraf etti. Hoegel için ülkesinde "Almanya\'nın 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük seri katili" deniliyor.





Niels Hoegel, Salı günü Oldenburg kentinde yargıç karşısına çıktı. Görev yaptığı iki hastanede hastalara aşırı dozda ilaç vermekle suçlanan Niels, suçlamaların "neredeyse tamamını" kabul etti. Högel\'in cinayetleri iş arkadaşlarını etkilemek için işlediği öne sürülüyor.Eski hemşirenin kalp yetmezliği ve dolaşım sorunlarıne neden olan ilaçlar enjekte ettiği hastalardan bazılarını daha sonra kurtarmaya çalıştığı belirtiliyor. Högel daha önce de bazı hastalarını öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.Mayıs ayına kadar sürmesi beklenen ve kurbanlar için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan duruşma, toksikoloji testleri için bazı hastaların mezarlarının açılmasından sonra yapılıyor.Högel\'in 1995-2005 yılları arasında Oldenburg\'da 36, Delmenhorst kentinde de 64 hastayı öldürdüğü öne sürülüyor.“DAHA FAZLA HASTAYI ÖLDÜRÜP YAKMIŞ OLABİLİR”\'Alman savcılar, Högel\'in başka hastaları da öldürüp yakmış olabileceğini söylüyor.Högel, 2005\'te Delmenhorst\'ta bir hastaya gizlice iğne yaparken yakalanmış, cinayete teşebbüs suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2014\'te 2 kişiyi daha öldürmek ve 2 hastayı da öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunarak müebbete mahkum olan Högel, duruşma sırasında 30 hastayı aynı yolla öldürdüğünü itiraf etmişti.Bunun üzerine soruşturma derinleştirilmiş, 130 hastanın mezarları açılarak cesetlerde testler yapılmıştı.(BBC/FG)