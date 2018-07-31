banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97155
ALTIN
191.615
DOLAR
4.8803
STERLİN
6.4166
EURO
5.7288
Cezaevinde hırsızlık
CEZAEVİNDE HIRSIZLIK
3 kök hintkeneviri ile yakalandı
3 KÖK HİNTKENEVİRİ İLE YAKALANDI
Sahte evrak düzenleyen kişi tutuklandı
SAHTE EVRAK DÜZENLEYEN KİŞİ TUTUKLANDI
32 yaşında hayatını kaybetti
32 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
banner282

Almanya\'da Aşırı Sağcılar "düşman" Listeleri Hazırlamış

Berlin, 31 Temmuz 18 (.): Almanya\'da 2011\'den sonra aşırı sağcı oluşumlara yönelik polis aramalarında 25 binden fazla kişinin bilgilerinin yer aldığı

Almanya\'da Aşırı Sağcılar "düşman" Listeleri Hazırlamış

Berlin, 31 Temmuz 18 (.): Almanya\'da 2011\'den sonra aşırı sağcı oluşumlara yönelik polis aramalarında 25 binden fazla kişinin bilgilerinin yer aldığı

31 Temmuz 2018 Salı 11:28
Almanya\'da Aşırı Sağcılar

Berlin, 31 Temmuz 18 (.): Almanya\'da 2011\'den sonra aşırı sağcı oluşumlara yönelik polis aramalarında 25 binden fazla kişinin bilgilerinin yer aldığı "düşman" listelerinin ele geçirildiği bildirildi.
"Redaktionsnetzwerk" adlı gazeteciler ağının haberine göre, Sol Partinin verdiği soru önergesine Alman hükümetinin verdiği cevapta, aşırı sağcı oluşumların 25 binden fazla kişinin isimlerinin yer aldığı "düşman" listeleri hazırladığı aktarıldı.
Listelerde kişilerin isim, adres ve telefon numaraların yer aldığı belirtilen cevapta, listelerin 2011\'den sonra aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü, "Nordkreuz" oluşumu ile 3 aşırı sağcı gruba yönelik yapılan aramalarda ele geçirildiği kaydedildi.
Cevapta, Alman güvenlik makamlarının bu listelerde isimleri yer alan kişilerden sadece 3\'ünü bilgilendirdiği aktarıldı.
Sol Parti Milletvekili Martina Renner, aşırı sağcı terör tehlikesinin güvenlik makamları tarafından görmezden gelindiğini belirterek, Federal Kriminal Dairesinin sadece 3 kişiyi bilgilendirmesini de eleştirdi.
(AA/GÖZ/ŞEB)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan ABD'ye “Kırmızı Hat“ Önerisi
İran'dan ABD'ye “Kırmızı Hat“ Önerisi
Japonya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem
Japonya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem
İngiliz Parlamentosundan
İngiliz Parlamentosundan "yardım Sektöründe Cinsel İstismar" Raporu
Ab'den 6 Rus Şirkete Yaptırım
Ab'den 6 Rus Şirkete Yaptırım
Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi Kara Delik Yakınında Doğrulandı
Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi Kara Delik Yakınında Doğrulandı
Atomlar Elektronlarıyla Birlikte Işık Hızına Yaklaştı
Atomlar Elektronlarıyla Birlikte Işık Hızına Yaklaştı
Koreler Arasında General Düzeyinde Askeri Görüşme
Koreler Arasında General Düzeyinde Askeri Görüşme
Kral Penguenlerinin Sayısında Büyük Düşüş
Kral Penguenlerinin Sayısında Büyük Düşüş
Japonya'da Sıcaklık Ve Felaketler Bir Ayda 300'ü Aşkın Can Aldı!
Japonya'da Sıcaklık Ve Felaketler Bir Ayda 300'ü Aşkın Can Aldı!
Danimarka'da burka ve peçe yasağı protestoları başlıyor
Danimarka'da burka ve peçe yasağı protestoları başlıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim