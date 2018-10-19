banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96455
ALTIN
224.274
DOLAR
5.6745
STERLİN
7.4115
EURO
6.5223
Kayıtsız doktorluk yapan kişi tutuklandı
KAYITSIZ DOKTORLUK YAPAN KİŞİ TUTUKLANDI
Ijaz 3 gün tutuklu kalacak
Ijaz 3 gün tutuklu kalacak
Tecavüz soruşturması sürüyor
Tecavüz soruşturması sürüyor
Önan 4 gün daha tutuklu kalacak
Önan 4 gün daha tutuklu...
banner282

Almanya\'da 150 Milyon Yıllık Balık Fosili Bulundu

FOSİLİ BULUNAN CANLININ PİRANA BALIĞIYLA BENZERLİKLER TAŞIDIĞI VE 150 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADIĞI TAHMİN EDİLİYORAnkara, 19 Ekim 18 (.): Almanya\'da, 150 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen, piranaya benzer bir balık türünün fosilleri bulundu.Current Biology dergisinde yayınlanan yazıya göre, bilim insanları, Almanya\'nın güneyinde yaptıkları araştırmada, dinozor devrinde yaşadığı sanılan bir balık türününün fosillerini keşfetti.Fosillerin üzerinde yapılan incelemede, söz konusu canlının...

Almanya\'da 150 Milyon Yıllık Balık Fosili Bulundu

FOSİLİ BULUNAN CANLININ PİRANA BALIĞIYLA BENZERLİKLER TAŞIDIĞI VE 150 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADIĞI TAHMİN EDİLİYORAnkara, 19 Ekim 18 (.): Almanya\'da, 150 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen, piranaya benzer bir balık türünün fosilleri bulundu.Current Biology dergisinde yayınlanan yazıya göre, bilim insanları, Almanya\'nın güneyinde yaptıkları araştırmada, dinozor devrinde yaşadığı sanılan bir balık türününün fosillerini keşfetti.Fosillerin üzerinde yapılan incelemede, söz konusu canlının...

19 Ekim 2018 Cuma 13:15
Almanya\'da 150 Milyon Yıllık Balık Fosili Bulundu

FOSİLİ BULUNAN CANLININ PİRANA BALIĞIYLA BENZERLİKLER TAŞIDIĞI VE 150 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Ankara, 19 Ekim 18 (.): Almanya\'da, 150 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen, piranaya benzer bir balık türünün fosilleri bulundu.

Current Biology dergisinde yayınlanan yazıya göre, bilim insanları, Almanya\'nın güneyinde yaptıkları araştırmada, dinozor devrinde yaşadığı sanılan bir balık türününün fosillerini keşfetti.

Fosillerin üzerinde yapılan incelemede, söz konusu canlının keskin dişleri olduğu ve piranalar ile benzerlikler taşıdığı tespit edildi.

Balık fosilinin 150 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor.

Keşfin, piranaların dinozorların yaşadığı çağla bağlantısı olup olmadığının araştırılmasında yeni bir kapı açacağı belirtiliyor.

(AA/ID/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda Patlamalar
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda Patlamalar
Ab Ve Japonya Merkür'e Uzay Aracı Gönderecek
Ab Ve Japonya Merkür'e Uzay Aracı Gönderecek
Almanya, Brexit'te
Almanya, Brexit'te "anlaşmasız Boşanmaya" Hazırlanıyor
Japonya'da Kredi Kartı Boyutunda Telefon
Japonya'da Kredi Kartı Boyutunda Telefon
Güney Kore'den Trump'a Tepki
Güney Kore'den Trump'a Tepki
Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
Suudi Prens'in Yardımcısı, Kaşıkçı'dan Saatler Önce Konsolosluğa Girmiş
Suudi Prens'in Yardımcısı, Kaşıkçı'dan Saatler Önce Konsolosluğa Girmiş
Pence'ten
Pence'ten "kaşıkçı" Açıklaması
Nikaragua'daki Şiddetli Yağış
Nikaragua'daki Şiddetli Yağış
“kaşıkçı'nın Öldüğünü Kabul Ediyorum
“kaşıkçı'nın Öldüğünü Kabul Ediyorum"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim