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Almanya Brexıt Anlaşmasını Onaylayacak

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL:

Almanya Brexıt Anlaşmasını Onaylayacak

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL:

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:12
Almanya Brexıt Anlaşmasını Onaylayacak
ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL: "(BREXIT ANLAŞMASINA İLİŞKİN) ALMAN HÜKÜMETİ OLARAK ANLAŞMAYI ONAYLAYACAĞIZ"

Berlin, 21 Kasım 18 : Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman hükümetinin İngiltere\'nin Avrupa Birliği\'nden (AB) çıkışını düzenleyen ayrılma anlaşmasını (Brexit) onaylayacağını belirtti.

Merkel, Federal Mecliste bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, İngiltere\'nin AB\'den ayrılacağına üzüldüklerini ancak bu konuda İngiltere\'nin kararına saygı duyduklarını ifade etti.

Brexit anlaşmasının pazar günü imzalanmasının beklendiğine işaret eden Merkel, "Alman hükümeti olarak anlaşmayı onaylayacağız." dedi.

Anlaşmaya ilişkin İspanya\'nın çekinceleri olduğuna dikkati çeken Merkel, "Bu konuyu nasıl çözeceğimizi söyleyemeyeceğim. Pazar gününe kadar çözüm bulunmasını ümit ediyorum." dedi.

Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınır sorununun da zor bir konu olduğunu ifade eden Merkel, İngiltere\'nin gümrük birliğini tek taraflı sonlandıramayacağını, İngiltere\'nin gümrük birliğinden çıkış tarihini AB ile belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Merkel, İngiltere ile gelecekte de iyi ilişkilere sahip olmayı istediklerini belirterek bu ülke ile uluslararası alanda dost ve partner kalmak için çaba harcayacağının altını çizdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Küresel Göç Sözleşmesi\'ni de savunan Merkel, bu sözleşmenin "küresel sorunu uluslararası düzeyde ve birlikte çözmek için" doğru bir girişim olduğunu söyledi.

Dünyada 1 milyardan fazla çocuğun etkilendiği 222 silahlı çatışmanın sürdüğüne işaret eden Merkel, bu bağlamda göç krizinin uluslararası alanda çözülmesi gerektiğini, bir ülkenin bunu tek başına başaramayacağını belirtti.

Merkel, bu bağlamda Fas\'ın Marakeş kentinde 10-11 Aralık\'ta düzenlenecek konferansta BM üyesi ülkelerin onayına sunulacak anlaşmanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Almanya\'da gelecek yıllarda dijital dönüşümün en önemli meydan okumalardan birisi olacağını ifade eden Merkel, dijitalleşmenin her alanda insanların hayatı değiştireceğini söyledi.

Ülkesinin bu alanda küresel yarışta olduğunu vurgulayan Merkel, "Dijital dönüşümde teknik değil, insanın merkezde yer alması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Almanya\'da dijital alandaki altyapının yeterli olmadığını belirterek hızlı internet ve yapay zekâ konularında daha fazla yatırım yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

(AA/RU/ÖK)

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