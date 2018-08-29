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Almanya, Yeni Siber Güvenlik Ajansı Kurdu

SİBER GÜVENLİK AJANSI, YENİ TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPACAK VE ALMANYA'NIN KRİTİK DİJİTAL ALTYAPISINI KORUYACAK

Almanya, Yeni Siber Güvenlik Ajansı Kurdu

SİBER GÜVENLİK AJANSI, YENİ TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPACAK VE ALMANYA'NIN KRİTİK DİJİTAL ALTYAPISINI KORUYACAK

29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:52
Almanya, Yeni Siber Güvenlik Ajansı Kurdu

SİBER GÜVENLİK AJANSI, YENİ TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPACAK VE ALMANYA'NIN KRİTİK DİJİTAL ALTYAPISINI KORUYACAK
 Almanya, yeni bir siber güvenlik ajansı kurdu. 
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile ajansın kuruluşunu duyurmak için basın toplantısı düzenleyen Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, ajansın, yeni teknolojilere yatırım yapacağını ve kritik dijital altyapıyı koruyacağını söyledi.
Ajansın AB ile ortak projelerde çalışacağını ifade eden Leyen, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından ajansın desteklendiğini ve ortak yönetileceğini bildirdi. 
ABD'nin DARPA'sını örnek alacak 
Yeni kurulan ajans, ülkenin, siber güvenlikte yeni teknolojilere ayak uydurmasını kolaylaştırmayı ve kendi siber silahlarını geliştirmesine olanak sağlamayı hedefliyor.
Almanya’nın yeni siber güvenlik ajansının, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı’nı (DARPA) örnek alması bekleniyor.
 

Son Güncelleme: 29.08.2018 22:11
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