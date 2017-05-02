Almanya Savunma Bakanı Leyen ABD Ziyaretini İptal Etti

BAKANIN ABD’YE GİTMEME NEDENİ IRKÇI SALDIRI PLANLADIĞI İDDİA EDİLEN ÜSTEĞMEN HAKKINDA SÜRDÜRÜLEN SORUŞTURMA

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ırkçı saldırı planladığı iddia edilen üsteğmen Franco A. hakkında sürdürülen soruşturma nedeniyle yarın ABD'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üsteğmen Franco A. ile ilgili gelişmelerin Leyen için önceliğe sahip olduğu, kendisinin bu sebeple ABD ziyaretini iptal etme kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, Bakan Leyen'in Perşembe günü yaklaşık 100 üst rütbeli subayla Berlin'de bir araya gelerek, ordunun içindeki sorunları da görüşeceği kaydedildi.

Bu arada Bakan Leyen, Alman 2. televizyon kanalı ZDF'de yayınlanan "Berlin direkt" adlı programda yaptığı açıklamada, üsteğmen ile ilgili olayın "yanlış algılanan bir ekip ruhundan" kaynaklandığına inandığını belirterek, zanlının aşırı sağcı görüşlerinin komutanları tarafından bilindiğini ifade etti.

Franco A'nın 2014 yılında hazırladığı master çalışmasının bile ırkçı olduğunu, bu olayda komutanların, sorumluluklarını yerine getirmemiş olduklarını kaydeden Leyen, "Alman ordusunun bir duruş sorunu ve muhtemelen çeşitli düzeylerde bir yönetim zaafı var." değerlendirmesinde bulundu.

Leyen, ırkçı saldırı planlamakla suçlanan üsteğmenle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.

Federal Meclis'in (Bundestag) ordu sorumlusu Hans-Peter Bartels ise "Bayern 2" radyosunda yaptığı açıklamada, Leyen'in sözlerini eleştirdi. Bartels, "Bayan Leyen bir yönetim sorunu olduğundan söz ediyorsa, elbette şunu söylemek gerekir: Yönetim en yukarıdan başlar." ifadelerini kullandı.

Alman Silahlı Kuvvetleri Birliği Başkanı Andre Wüstner de Alman 1. televizyon kanalı ARD'de yayınlanan "Morgenmagazin" programında, Leyen'in eleştirilerinin şaşkınlığa yol açtığını ifade ederek, "Çok fazla güven yok edildi." dedi.

Öte yandan, üsteğmen Franco A. ile ilgili soruşturmayı, terör olaylarını soruşturan Federal Başsavcılık üstlendi.

Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Volker Wieker, Franco A'nın ordu mühimmatı çalmış olabileceğini belirterek, mühimmat sayısında bazı düzensizlikler tespit ettiklerini açıkladı.

Söz konusu mühimmatın, Franco A'nın yönettiği talimler sırasında kullanıldığını vurgulayan Wieker, şimdilik zanlının çevresinde kaç kişinin bulunduğunu söyleyemeyeceğini, ancak ellerinde bazı isimlerin olduğunu kaydetti.

Alman basınında yer alan haberlerde de Franco A'nın, saldırı düzenlemeyi planladığı kişilerle ilgili bir liste hazırladığı öne sürüldü.

"Tagesspiegel" gazetesinin haberine göre, söz konusu listede eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Adalet Bakanı Heiko Maas da bulunuyor.

Alman radyo ve televizyon kuruluşu "rbb"ye açıklamalarda bulunan bir polis sözcüsü de listede, Berlin Eyalet Meclisinde görevli Sol Parti Milletvekili Anne Helm'in de bulunduğunu söyledi.

"Redaktionsnetzwerk Deutschland" adlı muhabirler ağı tarafından verilen bir habere göre, Franco A'nın çevresinde, en az 5 kişiden oluşan bir ırkçı grup ortaya çıkartıldı.

Alman Haber Ajansı (DPA), Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Franco A'nın görev yaptığı İllkirch kentindeki kışlada da duvarlarda gamalı haç çizimlerinin ve eski Nazi ordusundan kalma eşyaların tespit edildiğini belirtti.