Almanya o kareyi hazmedemedi

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, Türk asıllı Alman milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerinden rahatsız oldu.

Grindel,Erdoğan'ın İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında, bir otelde'de oynayan Mesut Özil,ve Cenk Tosun'u kabul etmesine ilişkin yakışıksız açıklamalarda bulundu.

Grindel'in Twitter hesabının yanı sıra DFB'nin internet sitesinde de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'DFB, göçmen kökenli oyuncuların özel durumlarına elbette saygı duyuyor. Ancak hem futbol hem de DFB'nin değerleri, Bay Erdoğan tarafından yeterince önemsenmiyor. Bu yüzden milli futbolcularımızın kendisinin seçim kampanyası için istismar edilmeleri hoş değil. İki oyuncumuz, bu eylemleriyle DFB'nin uyum çalışmalarına yardım etmedi.'

Alman medyası da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi formalarını hediye ettiklerine işaret ederek, İlkay'ın Erdoğan'a takdim ettiği formasına 'Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla' yazdığına dikkati çekti.