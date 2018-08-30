Almanya, Namibya soykırımında öldürülen 25 kişinin kafataslarını iade etti

Almanya, eski sömürgesi Namibya'ya 100 yıl önceki soykırımda ölen 25 kişinin kafatasını iade etti. Yerli Namibyalıların kafatasları, Berlin'deki bir kilisede düzenlenen ayinle Namibya heyetine teslim edildi.

Soykırımda ölenlerin kafatasları 'beyaz Avrupalıların üstün ırk olduğunu kanıtlamayı' amaçlayan ve bugün eleştirilen bir araştırma için Almanya'ya gönderilmişti. Sömürge yönetimine ayaklanma sırasında Herero ve Nama kabilelerinden on binlerce kişi katledilmişti.

ALMANYA SOYKIRIM İÇİN HENÜZ ÖZÜR DİLEMEDİ

Soykırım, yerli kabilelerin Almanların topraklarına ve hayvanlarına el koymasına karşı ayaklanmasıyla 1904'te başladı. O dönemde Alman Güney Batı Afrika sömürge yönetiminindeki birliklerin komutanı olan Lothar von Trotha, Ekim 1904'te soykırım emri verdi.

Herero ve Nama kabileleri çöle sürüldü. Topraklarına geri dönmeye çalışanlar ya öldürüldü ya da toplama kamplarına gönderildi. Soykırımda kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Ancak bazı uzmanlar ölü sayısının 100 bin civarında olduğunu söylüyor. Ölen yüzlerce kişinin kafatasları, antropologların Avrupalıların üstünlüğünü kanıtlama araştırmaları için Almanya'ya gönderilmişti..

Almanya, 2016'da ilkesel olarak soykırım için özür dilemeye hazır olduğunu açıkladı, ancak özrün şekli ve hukuki sorunların nasıl aşılacağı konusunda müzakerelere devam edildiğini duyurdu.