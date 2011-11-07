ALMANYA ISINIYOR

Almanya'da bir iklim araştırmacısı, atmosferde yoğun şekilde artan karbondioksit emisyonu sebebiyle 100 yıl sonra ülkedeki hava sıcaklığının 50 dereceye kadar çıkabileceğini söyledi.



"Bild am Sonntag" gazetesinin haberine göre, Kiel kentinde görev yapan iklim araştırmacısı Mojib Latif'in, karbondioksit emisyonunun aynı hızla artması durumunda 100 yıl sonra hava sıcaklığının bugüne kadar olmadığı ölçüde artacağını belirtti.



Avrupa'nın diğer ülkelerinde de büyük ısı artışlarının olacağını ifade eden Latif, Almanya'da da hava sıcaklığının 50 dereceye kadar çıkabileceğini kaydetti.