Almanya ile ABD arasında söz dalaşı...

ABD Başkanı Donald Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri." dedi.



NATO Zirvesi kapsamında çalışma kahvaltısında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Trump, Almanya'nın savunma harcamalarını artırmamasını ve Rusya'yla yürütülen enerji iş birliğini eleştirdi.



Trump, "Avrupa'yı Rusya'dan korumamız gerektiği söyleniyor. Öyleyse neden NATO ülkeleri enerji için Rusya'ya milyarlarca dolar ödüyor?" açıklamasında bulundu.



Almanya'nın Rusya ile petrol ve gaz anlaşmaları yapmasının "çok uygunsuz" olduğunu kaydeden Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri." dedi.



Almanya'nın Rusya ile bir boru hattı üzerine de anlaşma sağladığını anımsatan Trump, böylelikle Rusya'nın doğalgaz sayesinde Almanya'nın yüzde 70'ini kontrol edeceğini söyledi.



"NATO ÜLKELERİ SAVUNMA HARCAMALARINI ANINDA ARTIRMALI"



Trump, NATO müttefiklerinin 10 yıl içinde değil "anında" savunma harcamalarını artırması gerektiğini belirterek, "Bu kabul edilemez. Biz Almanya'yı, Fransa'yı, herkesi koruyoruz. Çok fazla para ödüyoruz. Yıllardır da bu şekilde devam ediyor. Başka ABD başkanları da bunu gündeme getirdi ama bu konuda hiç birşey yapmadı. Ya anlamadılar ya da müdahil olmak istemediler. Ama bu bizim ülkemiz için büyük haksızlık." diye konuştu.



Özellikle Almanya'nın savunma harcamalarının çok düşük seviyede olduğunu söyleyen Trump, "Almanya çok zengin bir ülke. Savunma harcamalarını anında, hemen yarın artırabilirler ve hiçbir sıkıntı olmaz." açıklamasında bulundu.



MERKEL’DEN YANIT



Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bugün Federal Almanya Cumhuriyeti olarak özgürlüğümüzde birleştiğimizden dolayı bağımsız politika yapabileceğimizi ve kendi kararlarımızı verebileceğimizi söyleyebilmekten mutluyum." dedi.



Merkel, Brüksel’de düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'nın NATO kapsamında savunma harcamalarını artırmadığına ve enerji noktasında "Rusya'nın esiri" olduğuna yönelik sözlerine yanıt verdi.



Almanya'nın "bağımsız bir politika" yapmasından mutlu olduğunu belirten Merkel, "Bugün Federal Almanya Cumhuriyeti olarak özgürlüğümüzde birleştiğimizden dolayı bağımsız politika yapabileceğimizi ve kendi kararlarımızı verebileceğimizi söyleyebilmekten mutluyum." ifadesini kullandı.



Merkel, geçmişte Almanya'nın bir bölümünün, Sovyetler Birliği tarafından kontrol edildiği dönemini kendisinin de yaşadığını anımsatarak, iki Almanya'nın birleştiğine ve Avrupa’nın bugün birleşmiş olduğuna dikkati çekti ve bunun NATO ile de ilgisi bulunduğunu belirtti.



Almanya'nın NATO’ya çok şey borçlu olduğunu ifade eden Merkel, ancak ülkesinin de NATO için çok şey yaptığını dile getirdi.



Merkel, Almanya’nın askeri yeteneklerinin büyük bir bölümünü NATO’nun hizmetine sunduğunu kaydederek, "Afganistan’da bugüne kadar yoğun şekilde yer alıyoruz. Böylelikle biz ABD’nin çıkarlarını da savunuyoruz." dedi.



Merkel, Almanya'nın Afganistan'da memnuniyetle ve inanarak yer aldığını bildirdi.



NATO'ya yönelik savunma harcamalarına da işaret eden Merkel, Galler’de alınan kararlara bağlı olduklarını, 2024’te 2015’e göre savunma için yüzde 80 daha fazla harcama yapacaklarını anlattı.



