Almanya Federal Yargıtay Başsavcısı Frank: Dosyayı kapatmayacağız

Almanya Federal Yargıtay Başsavcısı Frank, terör örgütü NSU davasında kararın son olmadığını, dosyayı kapatmayacaklarını söyledi.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren neo-Nazi terör örgütü aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında, Beate Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

"Tüm yeni izleri takip edeceğiz"

Almanya Federal Yargıtay Başsavcısı Peter Frank Frankfurter Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada davayla ilgili hala cevapsız kalan bazı soruların olduğunu söyledi. Frank, yardım ve yataklık yapan daha başka kimlerin olduğu, sanıkların silahlarla neyi amaçladıkları gibi sorular olduğuna dikkati çekerek, ''Bu nedenle tüm yeni izleri ve ipuçlarını takip edeceğiz. Burada gerçekçi olup yanlış sözler verilmemeli" dedi.

"Biz dosyayı kapatmayacağız"

Başsavcı Frank, davanın sona erdiğinin hatırlatılması üzerine, ''Ama yine de biz dosyayı kapatmayacağız. Eyalet Yüksek Mahkemesinin kararı bizim için bir son değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

Medya ve siyasetin soruşturmalara olan ilgilerinin hayli yüksek olmasının doğal olduğunu kaydeden Başsavcı Frank, kolluk kuvvetleri ve güvenlik makamlarının, NSU'nun cinayet serisinin ardındaki ırkçı güdüyü yıllardır fark edememesinin derin izler bıraktığını ve güven kaybolmasına yol açtığını vurguladı.

Frank bu nedenle NSU örgütünün gün yüzüne çıktığı gün olan 4 Kasım 2011'in savcılık için hala soruşturulması gereken bir görev olduğunu söyledi.