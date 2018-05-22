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Almanya Eyalet Yüksek Mahkemesi, Puigdemont'un tutuklanmasını isteyen Eyalet Başsavcılığının talebini reddetti

Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un tutuklanmasını isteyen eyalet başsavcılığının talebini reddetti. 

Almanya Eyalet Yüksek Mahkemesi, Puigdemont'un tutuklanmasını isteyen Eyalet Başsavcılığının talebini reddetti

Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un tutuklanmasını isteyen eyalet başsavcılığının talebini reddetti. 

22 Mayıs 2018 Salı 12:24
Almanya Eyalet Yüksek Mahkemesi, Puigdemont'un tutuklanmasını isteyen Eyalet Başsavcılığının talebini reddetti

Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un tutuklanmasını isteyen eyalet başsavcılığının talebini reddetti. 

Schleswig-Holstein Eyaleti Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İspanya'daki makamların ilettiği yeni bilgilerin ve İspanyol güvenlik güçlerine yönelik şiddeti gösteren videoların ışığında başsavcılığın, 9 Mayıs'ta, Puigdemont'un tutuklanmasını talep ettiği bildirildi. 

Puigdemont taraftarlarının gösterilerde çok ileri gittikleri, bu nedenle Puigdemont'un isyan suçundan da tutuklanarak iade edilebileceği belirtilen açıklamada, Alman Ceza Hukuku'na göre Puigdemont'un sadece ihanet değil, huzuru bozmak suçundan da yargılanabileceği ve kaçma ihtimali bulunduğu kaydedildi. 

Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi tarafından açıklanan karar metninde ise dava sürecinin mevcut durumuna göre Puigdemont'un kaçma ihtimalinin artmadığı gerekçesiyle eyalet başsavcılığının talebinin reddedildiği bildirildi.

Karara göre Puigdemont serbest kalmaya devam edecek.

Mahkemenin 5 Nisan'da Puigdemont hakkında aldığı kararın geçerli olduğu ifade edilen açıklamada, Puigdemont'un İspanya'ya iade edilip edilemeyeceği kararının ne zaman alınacağının ise henüz belli olmadığı, başsavcılığın bunun incelenmesi için henüz bir talepte bulunmadığı belirtildi. 

Hakkında Avrupa'da tutuklama kararı çıkartılan Puigdemont, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış, sonrasında Neumünster cezaevine konulmuş ve yerel mahkeme tutukluluk halinin devamına karar vermişti. 

Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesi, Puigdemont'un "devlete karşı isyan" suçlamasından iadesini reddederek, "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla ilgili bölümü daha sonra görüşmek üzere eski Katalan liderin şartlı tahliyesine karar vermişti. 

Şartlı tahliye kararı doğrultusunda Puigdemont'un Almanya'yı terk etmemesi ve her hafta polise bildirimde bulunması gerekiyor.

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Son Güncelleme: 22.05.2018 16:22
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