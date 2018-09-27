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Almanya, Euro 2024'e Ev Sahipliği Yapacak

Almanya, Euro 2024'e Ev Sahipliği Yapacak

27 Eylül 2018 Perşembe 14:54
Almanya, Euro 2024'e Ev Sahipliği Yapacak

UEFA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA ALMANYA, EURO 2024'Ü DÜZENLEME HAKKI KAZANDI

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'da düzenlenmesine karar verdi.

Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi.

İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.

 

Son Güncelleme: 27.09.2018 18:34
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